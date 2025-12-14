DOLAR
Kışta Kalp Krizi Riski Artıyor: Uzm. Dr. Nuri Cömert Uyarıyor

Uzm. Dr. Nuri Cömert, soğuk havanın kalp damar hastalarında riskleri artırdığına dikkat çekti; düzenli kontrol, aşı ve koruyucu önlemler hayati önem taşıyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:39
Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü uzmanı Uzm. Dr. Nuri Cömert, kış aylarında ani sıcaklık düşüşlerinin özellikle kalp damar hastalığı bulunan kişilerde ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Soğuk kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturur

"Kış aylarında hava sıcaklığının ani düşmesi, vücudun ısı dengesini korumak için verdiği fizyolojik tepkiler nedeniyle kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturur. Özellikle kalp damar hastalığı riski taşıyan kişilerde bu tepkiler, kan basıncında yükselme, kalbin oksijen ihtiyacında artış ve pıhtılaşma eğiliminde artma gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Soğuk hava cildi ve yüzeysel damarları daraltır. Kan, vücudun merkezine (kalbe ve hayati organlara) yönlendirilir. Bu durum kan basıncını yükseltir ve kalbin daha fazla güç harcayarak kan pompalaması gerekir. Özellikle hipertansiyonu olan hastalarda soğuk hava kan basıncını 10-30 mmHg arasında artırabilir. Kontrolsüz hipertansiyon ise kalp krizi ve inme riskini katlar"

Kimler risk altında

Cömert, soğukta metabolizmanın hızlanması, kalbin daha hızlı atması ve oksijen ihtiyacının artmasının koroner damarlarda darlık bulunanlarda göğüs ağrısı (anjina pektoris) veya kalp krizine yol açabileceğini vurguladı. Influenza (grip) kalp krizi riskini 6 kata kadar yükseltebilir.

Risk grubu: Koroner arter hastalığı (damar tıkanıklığı) olanlar, daha önce kalp krizi geçirmiş kişiler, kalp yetmezliği hastaları, kontrolsüz hipertansiyonu olanlar, diyabet hastaları, 65 yaş üstü bireyler, sigara içenler ve obezite sorunu olanlar.

Alınacak önlemler

Cömert'in önerileri şu şekilde: Kat kat giyinin; özellikle baş, boyun, el ve ayakları koruyun (ısı kaybının çoğu bu bölgelerden olur). Soğukta ağır egzersizlerden kaçının; kar küreme özellikle 40 yaş üstü erkeklerde kalp krizi tetikleyici olarak bilinir. Grip aşısı yaptırın — Türk Kardiyoloji Derneği, kalp hastalığı olan herkesin yıllık grip aşısı olmasını önermektedir.

İlaçlarınızı düzenli kullanın, tansiyon ve şeker takibini aksatmayın. Soğuk havada dışarı çıkmadan önce hafif bir şeyler yiyin; aç karnına soğuğa çıkmak riski artırabilir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya aşırı yorgunluk gibi şikayetler görüldüğünde vakit kaybetmeden 112'yi arayın veya en yakın acil servise başvurun.

