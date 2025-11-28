Kışta KOAH Riski: Uzman Dr. Gülhan Çakır'tan Uyarılar ve Korunma Önerileri

VM Medical Park Gebze Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülhan Çakır, KOAH'lı hastalar için kış aylarının taşıdığı tehlikelere dikkat çekti.

"Soğuk hava ve artan hava kirliliği KOAH hastalarının akciğer fonksiyonlarını hızla bozuyor. Basit bir nezle bile kısa sürede ölümcül bir tabloya dönüşebilir"

Soğuk hava neden enfeksiyona davetiye çıkarıyor

Dr. Çakır kışın solunum yollarının savunmasının zayıfladığını belirtti:

"Soğuk hava, hava yollarını daraltır, mukus artışına yol açar ve nefes darlığı şikayetlerini belirgin şekilde artırır. Kirli hava ise iltihabı tetikleyerek enfeksiyon riskini yükseltir"

"Düşük sıcaklık, mukus ve silya hareketini yavaşlatır. Bu da mikropların kolayca tutunmasına neden olur. Soğuk ve kuru hava mukoza yapısını bozduğu için hava yolları enfeksiyona daha açık hale gelir"

KOAH alevlenmesi: Tehlikeli ve ani kötüleşme

Uzm. Dr. Çakır, alevlenmelerin hastalık seyrini hızlandırdığına dikkat çekti:

"KOAH alevlenmesi, nefes darlığı, öksürük ve balgam artışının kısa sürede kötüleşmesiyle ortaya çıkar. Bu durum çoğu zaman tedavi değişikliği veya acil müdahale gerektirir. Alevlenmeler hastalığın ilerlemesini hızlandırdığı için son derece tehlikelidir."

"Basit bir grip bile hava yollarını daraltarak oksijen seviyesini düşürür. Bu durum hızla solunum yetmezliğine, hatta zatürreye yol açabilir. Kalp yükü artar ve tablo ölümcül hale gelebilir"

Küçük değişimlere dikkat

Dr. Çakır, hastaların küçük belirtileri önemsemeleri gerektiğini vurguladı:

"Balgam miktarı ve renginde değişiklik, öksürük ve nefes darlığının artması, ateş ve titreme enfeksiyonun en önemli belirtileridir. Semptomlar olağandan farklı seyrediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır"

Aşıların önemi

UZM. Dr. Çakır, koruyucu aşıların rolünü şöyle özetledi:

"Grip ve zatürre KOAH alevlenmelerinin en ölümcül nedenleridir. Aşılar, bu enfeksiyonların görülme sıklığını ve şiddetini belirgin şekilde azaltır. Hastaneye yatış ve ölüm riskini düşürür. Kısacası aşılar KOAH’ta hayat kurtarır"

Ev içi hava kalitesi ve öneriler

Soba dumanı, yetersiz havalandırma ve kuru hava bronşlarda iltihabı artırır ve atak riskini yükseltir.

Dr. Çakır'ın ev ortamı ve dışarı çıkarken dikkat edilmesi gereken uygulama önerileri:

"Günde 2-3 kez kısa süreli havalandırma yapılmalı. Nem oranı yüzde 40-50 arasında tutulmalı. Filtreler düzenli temizlenmeli. Ortam kalabalıklaştırılmamalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Hasta dışarı çıkmak zorundaysa mutlaka ağız ve burunu atkı, şal veya maske ile kapatmalı. Burundan nefes almak havanın daha iyi ısınmasını sağlar. Rüzgârdan korunmak ve soğuğa yavaş geçiş yapmak önemlidir."

Soğuk havanın etkileri ve tedavi

Dr. Çakır, soğuk havanın akciğerlerde yarattığı etkinin ciddiyetine dikkat çekti:

"KOAH hastalarının zaten hassas olan hava yolları soğukla daha da daralır. Bu durum şiddetli nefes darlığına ve atağa neden olabilir"

Hastalığın geri dönüşsüz olduğunu hatırlatan Çakır, tedavinin ise kontrolü sağladığını belirtti:

"KOAH tamamen iyileştirilemez ancak uygun tedaviyle kontrol altına alınabilir. Tedavi sayesinde semptomlar hafifler, ataklar azalır ve hastalığın ilerleyişi yavaşlatılır"

