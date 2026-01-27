Kıyamet Günü Saati '85 Saniye'ye İndi: Nükleer Gerilim ve Yapay Zeka Endişesi

Bulletin of the Atomic Scientists, Kıyamet Günü Saatini 'gün bitimine 85 saniye kala' olarak güncelledi; nükleer gerilimler, çatışmalar ve yapay zeka riskleri gerekçe gösterildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 23:02
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 23:02
Kıyamet Günü Saati 'gün bitimine 85 saniye kala' olarak güncellendi

Bulletin of the Atomic Scientists yönetimi, sembolik Kıyamet Günü Saatini bugüne kadar gece yarısına gelinen en yakın noktaya ayarladı. Saat, gün bitimine 85 saniye kala olarak güncellendi ve dünyanın sonunu temsil eden gece yarısına şimdiye dek en yakın konuma ulaştı.

Saat neden ileri alındı?

Bilim insanları saatin ilerletilmesine gerekçe olarak Rusya, Çin ve ABD başta olmak üzere nükleer güçlerin giderek sertleşen tutumlarını, Ukrayna ve Orta Doğudaki çatışmaları ile yapay zekaya ilişkin artan endişeleri gösterdi. Açıklamalarda, yapay zekanın askeri sistemlere kontrolsüz entegrasyonu, yapay zekanın kötüye kullanımıyla ortaya çıkabilecek biyolojik tehditler ve küresel dezenformasyon risklerinin de saati ilerleten faktörler arasında olduğu vurgulandı.

Alexandra Bell: 'Küresel liderlikte başarısızlık'

Derginin CEO'su Alexandra Bell, yaptığı açıklamada saatin konumlandırmasının küresel liderlikteki yetersizliklere işaret ettiğini söyledi. Bell, 'Kıyamet Günü Saati, küresel risklerle ilgili ve bizim gördüğümüz şey, küresel liderlikte başarısızlık' ifadelerini kullandı. Bell ayrıca neo-emperyalizm ve Orwellvari yönetim eğilimlerinin saati daha da gece yarısına yaklaştırdığını belirtti.

Bell, nükleer riskler açısından 2025'te olumlu bir gelişme görülmediğini, nükleer silah denemelerine ilişkin tehditlerin yeniden gündeme geldiğini ve 'nükleer silah kullanımı riskinin sürdürülemez ve kabul edilemez derecede yüksek' olduğunu kaydetti.

Bölgesel gerilimler ve nükleer riskler

Bell, açıklamasında Ukraynadaki savaş, ABD ile İsrail’in İran’ı bombalaması iddiaları ve Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaları riskler arasında saydı. Ayrıca Asya'daki gerilimler; Kore Yarımadası ve Tayvan etrafındaki durum ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir yıl önce göreve gelmesiyle birlikte artan tansiyona da değindi.

Bell, Rusya, Çin ve ABD dahil büyük güçlerin giderek daha saldırgan ve milliyetçi bir çizgi izlediğini; 'kazanan her şeyi alır' zihniyetinin uluslararası işbirliğini zayıflatarak küresel risklerin azaltılmasını engellediğini söyledi.

New START, nükleer denemeler ve süreç

Halen yürürlükte olan son nükleer anlaşma New START, 5 Şubat'ta sona eriyor. Vladimir Putin, anlaşmanın hükümlerinin geçerliliğini bir yıl daha uzatmaya hazır olduklarını açıklamıştı; ancak ABD Başkanı Trump bu teklife henüz resmi yanıt vermedi. Trump, ekim ayında ABD ordusuna 30 yılı aşkın bir aradan sonra tekrar nükleer silah denemelerini başlatma talimatı vermişti.

2017'de Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği deneme hariç, çeyrek asrı aşkın süredir nükleer güçlerin deneme yapmadığı vurgulanıyor.

Kıyamet Günü Saatinin tarihi

Kıyamet Günü Saati, 1947'de gece yarısına 7 dakika kala başlatıldı. O tarihten bu yana saat sekiz kez geri, 18 kez ileri alındı. Saatin gece yarısından en uzak olduğu an 1991'deki 17 dakika ile kaydedilirken, en yakın olduğu nokta bugün, 85 saniye ile gerçekleşti. Bilim insanlarının kararı, saatin son dört yıl içinde üçüncü kez gece yarısına yaklaştırılması anlamına geliyor.

