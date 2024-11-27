Kıyı Kuşlarının Azalan Popülasyonu: Ekosistem için Alarm Zili

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) son raporu, dünya genelinde 16 kıyı kuşu türünün neslinin tehlike altında olduğunu gösteriyor. Bu türlerden 5'i Türkiye'de de görülmektedir. Raporda özellikle habitat kaybı, iklim değişikliği ve insan müdahalelerinin bu kuş türlerinin popülasyonlarını tehdit ettiği vurgulanıyor.

Uzman Görüşü

KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, tarım faaliyetleri, ağaç kesimi, avcılık ve iklim değişikliğinin kuş popülasyonlarını etkilediğini belirtti. Şekercioğlu, kıyı kuşlarının sulak alanlar, plajlar ve kıyı bölgelerinde yaşadığını ve çevresel değişikliklere hızla tepki vererek ekosistem sağlığı için kritik bir gösterge olduğunu ifade etti.

Tehdit Altındaki Türler ve Risk Faktörleri

IUCN raporunda, gümüş yağmurcun (Pluvialis squatarola), sürmeli kumkuşu (Limicola falcinellus), kızıl kumkuşu (Calidris ferruginea) ve kara karınlı kumkuşu (Calidris alpina) gibi türlerin “Hassas (VU)” kategorisine yükseldiği bildirildi. Taşçeviren ise “tehlike altına girmeye yakın (NT)” olarak sınıflandırıldı. Türkiye'de bu türler, ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde sulak alanlar ve kıyılarda gözlemlenmektedir.

Prof. Dr. Şekercioğlu, küresel ölçekte yapılan araştırmalara göre, kuş türlerinin %60'ının popülasyonlarında azalma olduğunu, bunun da kirlilik, habitat kaybı ve iklim değişikliği gibi insan kaynaklı faktörlerden kaynaklandığını belirtti.

İklim Değişikliğinin Etkileri

İklim değişikliği, kıyı kuşlarının yaşam alanlarını su altında bırakma riski taşımaktadır. Şekercioğlu, artan sıcaklıklar ve değişen yağış düzenlerinin kuşlar üzerindeki etkilerini ifade ederek, bu durumların besin kaynaklarını ve üreme başarısını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Kuşların Ekosistem Üzerindeki Rolü

Kuşlar, ekosistemlerin sağlıklı işleyişinde önemli bir rolle sahiptir. Zararlı böceklerin kontrolü, tozlaşma ve tohum yayılımı gibi işlevleri sayesinde, ekosistem dengesini korumaktadır. Kuş popülasyonlarındaki azalma, bu işlevlerin aksamasına neden olarak ekosistem sağlığını tehdit etmektedir.

Gelecek İçin Koruma Önerileri

Prof. Dr. Şekercioğlu, mevcut habitatların restore edilmesi gerektiğini vurguladı. Koruma çabalarının uluslararası işbirliği gerektirdiğini belirten Şekercioğlu, göç yolları üzerinde yer alan kritik habitatların korunmasına yönelik projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Doğanın yeniden eski işlevselliğine kavuşturulması için doğal alanların restorasyonu projeleri önemlidir. Ülkeler arası anlaşmalar ve bilgi paylaşımı, kıyı kuşlarının korunmasına yönelik kaynak sağlamak için fırsatlar sunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.