Kızılay Başkanı Yılmaz Ramallah'ta: "Türk Halkı Filistinlilerin Yanında"

Kızılay Heyeti Ramallah'ta: Dayanışma Mesajı

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz liderliğindeki Türk Kızılay heyeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Kızılayı Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Yılmaz'ın Mesajı

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Batı Şeria'da İsrail işgalinin yol açtığı sorunlara dikkat çekerek, "Tüm bu koşullar, insani ihtiyaçların artık ertelenemez bir noktaya geldiğini açıkça göstermektedir." dedi.

Sağlık çalışanlarının yaşamını yitirdiğini, ambulansların zarar gördüğünü ve sağlık merkezlerinin tahrip edildiğini vurgulayan Yılmaz, "Bizim için sınırlar yoktur; bizim için en önemli sınır insan onurudur. Filistin halkının acısı bizim acımız, mücadelesi bizim mücadelemizdir." ifadelerini kullandı. Yılmaz, ayrıca "Türk halkının duaları, desteği ve dayanışması sizlerle birliktedir. Yalnız değilsiniz; Türk Kızılay dün olduğu gibi bugün de, yarın da kardeşiniz olarak yanınızda olacaktır." diye konuştu.

Yardım ve Sevkiyat Detayları

Yılmaz, Türk Kızılayı'nın Filistin Kızılayına gıda, ilaç, tıbbi ve barınma malzemeleri ile acil müdahale operasyonlarında destek sağladığını bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde 5'i Türk Kızılay ve 5'i AFAD koordinesinde olmak üzere 10 gemilik deniz yolu sevkiyatıyla 18 bin ton insani yardım malzemesi sevk edildiğini kaydetti.

Ayrıca Ürdün ve Filistin'den toplam 654 ton insani yardım malzemesinin bölgeye sevk edilerek ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaştırıldığını belirten Yılmaz, Gazze'de bulunan aşevlerinin günlük 21 bin kişiye yemek dağıttığını ve bugüne kadar toplam 7 milyon 373 bin 500 öğünlük/kişilik sıcak yemek dağıtıldığını açıkladı. Yılmaz, Türk Kızılayı'nın Gazze'deki El-Emel ve Mevasi hastanelerine de destek sağlayacağını duyurdu.

Hatib'ten Teşekkür

Filistin Kızılayı Genel Başkanı Yunus el-Hatib ise Türkiye'nin Filistin halkına ve davasına uzun yıllardır verdiği destek ve yardımla aralarında uzun bir işbirliği geçmişi olduğunu belirtti. Hatib, İsrail'in sağlık ve basın ekiplerine yönelik ihlallerine karşı Türk Kızılay'ın tutumunu övgüyle anarak, "Filistin halkı adına, Türk Kızılaya ve Türkiye'ye tüm bu destek ve sürekli yardımları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Hastane Ziyareti

Filistin Kızılayı Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından Türk Kızılay heyeti, Ramallah'ta El-Bireh Hastanesi'ndeki birimleri ziyaret etti.