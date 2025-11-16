Kızılay'dan Sivas'a Tabela Akımı: Gençler İkiye Bölündü

Ankara Kızılay’da başlayan, tabelalara asılarak fotoğraf ve video çekme akımı Sivas’a sıçradı. Gençlerin bazıları bunu eleştirirken, bazıları ise akımı şehrin tanıtımı olarak savundu.

Sivas şehir merkezi ve Cumhuriyet Üniversitesi başta olmak üzere şehirdeki "Sivas" yazılı tabelalara ve Cumhuriyet Üniversitesi tabelalarına asılan gençler, çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Tabelalar zarar görünce üniversite yönetimi reaksiyon gösterdi: Cumhuriyet Üniversitesi içerisindeki tabelalar hasar görünce üniversite yönetimi tabelaları sökmek zorunda kaldı.

Tepkiler ikiye bölündü

Akım, gençler arasında tartışma yarattı; kimi bu davranışı eleştirirken, kimi ise "Güzel Sivas’ımızı böyle temsil ediyoruz" diyerek savundu.

Muhammet Mağara: "Yeni bir akım var galiba. Genç nesil maymun gibi tabelalara tırmanıyor. Çok anlamsız geliyor bana. Biz de genç nesil olduk, böyle bir şey hiç yapmadık. Bu yaptıkları hareketi üstüne sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bu tarz insanların anne babalarının yerinde olmayı hiç istemezdim"

İsmail Dinç: "Ankara Kızılay’da başlamış bu akım. Cumhuriyet Üniversitesi tabelası vardı burada, ona asılıyorduk. Artık kaldırmışlar. Biz de böyle bir akım başlattık Sivaslılar olarak. Güzel Sivas’ımızı böyle temsil ediyoruz. Eleştiriler geliyor ama biz gençler olarak bunları umursamıyoruz, böyle eğlenip geçiyoruz"

