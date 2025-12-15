DOLAR
Kızılay Muradiye Şubesi İyilikte Türkiye Birincisi

Türk Kızılay Genel Merkezi değerlendirmesinde Kızılay Muradiye Şubesi, İstanbul'daki toplantıda iyilikte Türkiye birincisi seçildi; başarı gönüllülere ve bağışçılara adandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:06
VAN (İHA) — Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede Kızılay Muradiye Şubesi, iyilik faaliyetlerinde Türkiye birincisi oldu.

Toplantı ve ödül

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından İstanbul’da düzenlenen İl Koordinasyon ve Performans Değerlendirme Toplantısında yıl boyunca sahada yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, Türkiye genelinde iyilik faaliyetleriyle öne çıkan il ve ilçe şubeleri ödüllendirildi. Yürüttüğü sosyal yardım ve gönüllülük çalışmalarıyla ön plana çıkan Muradiye Şubesi, şubeler arasında Türkiye birincisi seçildi.

Şube başkanının değerlendirmesi

Ödüllerin ardından açıklamalarda bulunan Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, elde edilen başarının ortak bir emeğin sonucu olduğunu belirterek, "Birlikten iyilik doğar diyerek çıktığımız bu yolda, genel merkezimizin düzenlediği bu toplantıda elde edilen başarı hepimizi gururlandırdı. Bu ödül, gece gündüz demeden çalışan gönüllülerimizin, personelimizin ve bizlere güvenen Muradiyeli hemşehrilerimizin emeğinin karşılığıdır" dedi.

Yay, iyilik çalışmalarının emek ve sabırla büyüdüğünü ifade ederek, "Biz inanıyoruz ki çaba varsa bereket vardır. Bu inançla daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muradiye’de yürütülen iyilik faaliyetlerinin yalnızca saha çalışmalarıyla sınırlı olmadığını dile getiren Yay, bağışçıların iyilik zincirinin en güçlü halkası olduğunu belirterek, "Zekâtını, fitresini ve sadakasını bizlere emanet eden tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yay, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz başta olmak üzere genel merkez yönetimine teşekkür ederek, genel merkezin sahadaki çalışmalara büyük katkı sunduğunu söyledi.

Hediye takdimi

Program sonunda Kızılay Muradiye Toplumsal Eğitim Merkezi El Sanatları Kursunda öğrenciler tarafından el emeğiyle hazırlanan Van Kedisi figürü, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'a hediye edildi.

