Kızılay Palandöken, 12 Engelliye Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye Teslim Etti

Türk Kızılay Palandöken Şubesi, Dünya Engelliler Günü öncesi 12 engelliye 11 akülü ve 1 manuel tekerlekli sandalye teslim etti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:11
Kızılay Palandöken, 12 Engelliye Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye Teslim Etti

Kızılay Palandöken, 12 Engelliye Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye Teslim Etti

Dünya Engelliler Günü öncesinde anlamlı yardım

Türk Kızılay Palandöken Şubesi, Dünya Engelliler Günü sebebiyle dezavantajlı durumda olan 12 engelli ihtiyaç sahibine ortopedik koltuklu, konforlu, akülü tekerlekli sandalye dağıttı.

Şube Başkanı Muhammet İkbal Çiçek: Akülü Tekerlekli sandalye engelli vatandaşlarımız için lüks bir araç değil, günlük hayatını idame ettirmek için zorunlu bir ihtiyaçtır. İhtiyaç sahibi olduğu tarafımızdan yapılan kapsamlı sosyal incelemeler neticesinde tespit edilen hasta ve fiziksel engelli bireylere; Akülü-manuel tekerlekli sandalye temin edip bugünde teslim etme mutluluğunu yaşadık.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününün yaklaşması sebebiyle Türk Kızılay Palandöken Şubemize akülü araç ve manuel araç talebinde bulunan ailelerimizi Engelsiz Birim Başkanımız Önder Cellat ve birimi tarafından adreslerinde ziyaret edip sosyal incelemeleri tamamlandıktan sonra raporlarıyla beraber şubemize müracaatlarını yapan 12 ailemize şubemizde 11 tanesi akülü, 1 tanesi manuel olmak üzere teslimatını yapıp mutluluklarına ortak olduk.

Araçların temininde Kadın Birimimiz, Engelsiz Birimimiz, Yetim Birimimiz ile birlikte yakın zamanda iki ayrı noktada düzenlenen hayır çarşısından elde edilen gelir ile bağışçılarımızdan gelen katkılar bir araya getirildi.

Şubemiz adına, bu süreçte destek olan tüm bağışçılara ve programa iştirak edenlere teşekkür ederiz. Destek verenler arasında Erzurum Kızılay Merkez Şube Genel Sekreterimiz Abdulnasır Polat, Hüseyin Avni Ulaş Mahalle Muhtarımız Şeyda Ateş, Kurtuluş Mahalle Muhtarımız Kürşat Oğurlu, Ilıca Mahalle Muhtarımız Özkan Sekmen, Selçuklu Mahalle Muhtarımız Ayhan Yurdagül ve Saltuklu Mahalle Muhtarımız Erdinç Altun yer aldı.

Şube Başkanı Muhammet İkbal Çiçek, organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarını iletti.

TÜRK KIZILAY PALANDÖKEN ŞUBESİ, DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SEBEBİYLE DEZAVANTAJLI DURUMDA OLAN 12...

TÜRK KIZILAY PALANDÖKEN ŞUBESİ, DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SEBEBİYLE DEZAVANTAJLI DURUMDA OLAN 12 ENGELLİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ORTOPEDİK KOLTUKLU, KONFORLU, AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE TESLİM ETTİ.

TÜRK KIZILAY PALANDÖKEN ŞUBESİ, DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SEBEBİYLE DEZAVANTAJLI DURUMDA OLAN 12...

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?