Kızılay Palandöken, 12 Engelliye Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye Teslim Etti

Dünya Engelliler Günü öncesinde anlamlı yardım

Türk Kızılay Palandöken Şubesi, Dünya Engelliler Günü sebebiyle dezavantajlı durumda olan 12 engelli ihtiyaç sahibine ortopedik koltuklu, konforlu, akülü tekerlekli sandalye dağıttı.

Şube Başkanı Muhammet İkbal Çiçek: Akülü Tekerlekli sandalye engelli vatandaşlarımız için lüks bir araç değil, günlük hayatını idame ettirmek için zorunlu bir ihtiyaçtır. İhtiyaç sahibi olduğu tarafımızdan yapılan kapsamlı sosyal incelemeler neticesinde tespit edilen hasta ve fiziksel engelli bireylere; Akülü-manuel tekerlekli sandalye temin edip bugünde teslim etme mutluluğunu yaşadık.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününün yaklaşması sebebiyle Türk Kızılay Palandöken Şubemize akülü araç ve manuel araç talebinde bulunan ailelerimizi Engelsiz Birim Başkanımız Önder Cellat ve birimi tarafından adreslerinde ziyaret edip sosyal incelemeleri tamamlandıktan sonra raporlarıyla beraber şubemize müracaatlarını yapan 12 ailemize şubemizde 11 tanesi akülü, 1 tanesi manuel olmak üzere teslimatını yapıp mutluluklarına ortak olduk.

Araçların temininde Kadın Birimimiz, Engelsiz Birimimiz, Yetim Birimimiz ile birlikte yakın zamanda iki ayrı noktada düzenlenen hayır çarşısından elde edilen gelir ile bağışçılarımızdan gelen katkılar bir araya getirildi.

Şubemiz adına, bu süreçte destek olan tüm bağışçılara ve programa iştirak edenlere teşekkür ederiz. Destek verenler arasında Erzurum Kızılay Merkez Şube Genel Sekreterimiz Abdulnasır Polat, Hüseyin Avni Ulaş Mahalle Muhtarımız Şeyda Ateş, Kurtuluş Mahalle Muhtarımız Kürşat Oğurlu, Ilıca Mahalle Muhtarımız Özkan Sekmen, Selçuklu Mahalle Muhtarımız Ayhan Yurdagül ve Saltuklu Mahalle Muhtarımız Erdinç Altun yer aldı.

Şube Başkanı Muhammet İkbal Çiçek, organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarını iletti.

