Kızılcapınar Camii'nde Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Germencik Müftülüğü ve vatandaşların katkısıyla imece çalışması

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Kızılcapınar Camii çevresinde yürütülen çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yapılan düzenleme ile cami çevresi daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuştu.

Germencik Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, düzenleme çalışmalarının ilçe müftülüğünün koordinasyonunda ve vatandaşların destekleriyle hayata geçirildiği bildirildi. Çalışmanın imece usulüyle sürdürülmesi, bölgede birlik ve beraberlik örneği olarak değerlendirildi.

Gerçekleştirilen bahçe düzenleme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan görüntünün camiye ayrı bir güzellik kattığı belirtilirken, düzenlemenin hem daha kullanışlı hem de göze hitap eden bir çevre oluşturduğu vurgulandı.

Çalışmalara katkı sunan vatandaşlara teşekkür edilirken, dayanışma kültürü ile tamamlanan projenin yerel topluluk için olumlu bir örnek teşkil ettiği kaydedildi.

