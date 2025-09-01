DOLAR
Kızılhaç: Afganistan Depremi İçin Acil Yardım Çağrısı

IFRC, Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki depremin birçok aileyi yerinden ettiğini ve acil insani yardıma ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:15
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Afganistan'da çok sayıda can kaybına yol açan depremin birçok aileyi yerinden ettiğini ve bu kişilerin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

IFRC'nin yazılı açıklamasına göre, ülke yönetimi güneydoğu illerindeki yıkıcı depreme müdahale ediyor. 6 büyüklüğünde deprem, Kunar, Nangarhar ve Laghman illerinde geniş çaplı yıkıma neden oldu.

"Birçok aile yerinden edilmiş durumda ve acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor."

Açıklamada, Afgan Kızılayı ekiplerinin etkilenen kişilere destek vermek ve acil yardım sağlamak amacıyla incelemeler yapmak üzere görevlendirildiği belirtildi. Ambulansların yaralıları, kapasitesine ulaşan Nangarhar Hastanesi dahil olmak üzere aşırı kalabalık sağlık tesislerine taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada öne çıkan acil ihtiyaçlar arasında arama ve kurtarma desteği, acil sağlık hizmetleri, yiyecek ve temiz su ile yol erişiminin yeniden sağlanması yer alıyor.

Deprem Detayları

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte ve 6 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirmişti. Yerel yetkililer bu olayı ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olarak nitelendirdi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında dün geceki deprekte can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2500'ü geçtiğini duyurmuştu.

