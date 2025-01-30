Kızılhaç Konvoyu, Filistinli Esirleri Ofer Cezaevi'nden Taşıdı

Hamas ve İsrail Arasındaki Üçüncü Esir Takası

Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu, İsrail'in Ofer Cezaevinden ayrılarak yola çıktı. Bu hareket, Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen üçüncü tur esir takasının bir parçası.

Beytunya'da Gerginlik

Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan konvoy, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ramallah’a doğru ilerliyor. Bu süreçte Filistinliler, serbest bırakılan esirleri karşılamak üzere Beytunya beldesinde toplandılar. Ancak; çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinası, bölgeye müdahale ederek Filistinlileri alandan uzaklaştırdı.

Yaralanmalar ve Gaz Kullanımı

Filistin Kızılayı, Beytunya’da yaşanan müdahale sonucunda 3’ü gerçek, 3’ü plastik mermi ile olmak üzere toplam 6 kişinin yaralandığını, 8 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini bildirdi.

Coşkulu Karşılama

Kızılhaç konvoyu, Beytunya’dan geçerek Ramallah’ın Tervihi Meydanı’na ulaştı. Burada Filistinliler, esirleri alkış ve havai fişeklerle karşıladı. Serbest bırakılan Filistinli esirler, sağlık kontrolünden geçmek üzere Ramallah Belediyesi'ne ait bir tesiste yönlendirilecek.

Esir Değişimi Detayları

Üçüncü esir takasında, Hamas, Gazze’de biri asker 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. Karşılığında ise İsrail 110 Filistinli esiri serbest bırakmayı kabul etti.