Kızılhaç'tan Gazze'ye Acil Erişim İltihabı: Kış Koşulları Durumu Ağırlaştırıyor

Gazze'deki ağır kış şartları, acil insani yardıma ihtiyacı artırdı. Kızılhaç, güvenli erişim çağrısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:34
Kızılhaç'tan Gazze'ye Acil Erişim İltihabı: Kış Koşulları Durumu Ağırlaştırıyor

Kızılhaç'tan Gazze'ye Acil Erişim Çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'deki şiddetli kış şartlarının insani durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekti. Genel Sekreter Jagan Chapagain, bölgeye acil erişim çağrısında bulundu.

Kış Şartları ve İnsanlık Krizi

IFRC, Gazze'deki yoğun insanlık krizinin boyutlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Şiddetli yağmur ve sel, Gazze'deki binlerce kişinin geçici barınaklarını harap etti. Ailelerin hasar gören çadırlarında 30 santimetreye kadar su birikti ve bu durum koşulları dayanılmaz hale getirdi. Birçok kişi, en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde geçici kamplarda hayatta kalmaya çalışıyor," ifadelerine yer verildi.

Çocuklar İçin Hayati Tehlike

Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) raporları, Gazze'de 8 yeni doğmuş bebeğin hipotermi nedeniyle donarak hayatını kaybettiğini doğruladı. Chapagain, "BM'nin son raporları, burada yaşanan insani krizin kritik ciddiyetini vurguluyor. İnsani yardım görevlilerine güvenli ve engelsiz erişim sağlanması için acil çağrıda bulunuyorum," dedi.

Genel Sekreter Chapagain, güvenli erişim olmadan çocukların donarak ve ailelerin açlıktan öleceği konusunda uyarıda bulundu.

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