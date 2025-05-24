Kızılırmak Deltası: Göçmen Kuşların Karadeniz'deki Hayat Durağı

Kızılırmak Deltası: Göçmen Kuşların Hayati Durağı

2016 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin doğal zenginliklerinden biri olarak öne çıkıyor. 365 kuş türüne ev sahipliği yapan bu delta, özellikle göç dönemlerinde Karadeniz'i aşan kuşlar için hayati bir önem taşıyor.

Doğanın İhtişamı

Samsun'un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası, 56 bin hektar genişliği ile kendine özgü bir ekosistem sunuyor. Bu alanda, 12 bin hektar sulak alan ile zengin bir doğal yaşam mevcut.

Kuşların Göç Yolculuğundaki Rolü

Kızılırmak Deltası, göçmen kuşların zorlayıcı Karadeniz yolculukları öncesinde dinlenebileceği ve enerji toplama fırsatı bulabileceği en önemli noktalardan biri. Sonbahar dönemlerinde, Karadeniz'i aşarken neredeyse tüm enerjilerini tüketen kuşlar, bu bölgeyi bir sığınak olarak kullanıyor. İlkbahar dönemlerinde ise kuzeye dönerken burada tekrar güç toplayarak uzun yolculuklarına devam ediyorlar.

Besin Kaynağı

Delta, göçmen kuşların beslenmesi için zengin bir kaynak sunuyor. Kuşlar, burada bulunan balıklar, bitkiler ve böceklerle beslenerek enerji depoluyor. Böylece doğanın döngüsünde önemli bir görev üstlenen Kızılırmak Deltası, sadece Türkiye içindeki kuş türleri için değil, aynı zamanda uluslararası göçmen kuşlar için de kritik bir yaşam alanıdır.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren ve 365 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, özellikle göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati önem taşıyor. Göçmen kuşlar, deltada bulunan bitki, balık, ve böceklerle besleniyor. Gri balıkçıl kuşu deltanın debisi düşük sularında avlanıyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren ve 365 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, özellikle göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati önem taşıyor. Göçmen kuşlar, deltada bulunan bitki, balık, ve böceklerle besleniyor. Gri balıkçıl kuşu deltanın debisi düşük sularında avlanıyor.