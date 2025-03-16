Kızılırmak Deltası'nda Develer Görüntülendi: Ekosisteme Katkılarıyla Dikkat Çekiyor

Kızılırmak Deltası'ndaki develer, zengin habitatı ile canlı çeşitliliğini artırıyor ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:26
Kızılırmak Deltası'nda Develer Görüntülendi: Ekosisteme Katkılarıyla Dikkat Çekiyor

Kızılırmak Deltası, Samsun'un Bafra ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan bir alan olarak öne çıkıyor. Son günlerde bölgede görüntülenen develer, deltadaki ekosistem açısından önemli bir katkı sağlıyor.

Kızılırmak Deltası, zengin habitatı ile develere geniş otlak imkanı sunuyor. Türkiye'de görülen 500 kuş türünden 365'i burada yaşamaktadır. Su mandası ve yılkı atlarına da doğal yaşam alanı sunan delta, ayrıca 11 familyaya ait 29 balık türünü barındırarak biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir.

Develerin bu eşsiz ekosisteme dahil olması, delta içerisindeki canlı çeşitliliğini de artırmakta. Deltada özgürce dolaşarak beslenen develer, insanlara oldukça alışkın olmalarıyla dikkat çekiyor. Ziyaretçilere, özellikle çocuklara, bu hayvanları izlemek ve doğa ortamında vakit geçirmek büyük bir keyif sağlıyor.

Bölge halkı tarafından yılın belirli dönemlerinde salınan develer, Kızılırmak Deltası'nı ziyaret eden turist sayısının artmasına da önemli bir katkıda bulunmaktadır. Bu durum, bölgenin turizm potansiyelini daha da güçlendiriyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak...

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda develer görüntülendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak...

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda develer görüntülendi.

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