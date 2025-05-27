Kızılırmak Deltası'nda Turnaların Üreme ve Yavru Büyütme Dönemleri İzleniyor

Kızılırmak Deltası'nda Turna Gözlemleri Başladı

Doğu Avrupa göç rotasındaki önemli sulak alanlardan biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne mayıs ayından itibaren turnalar gelmeye başladı. Bu yıl, Ulusal Turna Eylem Planı çerçevesinde turnaların üreme ve yavru büyütme dönemleri titizlikle izleniyor.

2025 Yılı İzleme Çalışmaları Devam Ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı izleme çalışmalarına yönelik olarak, turnaların üreme davranışları ve yavrularının gelişim dönemlerini yakından takip ediyor. Deltada yapılan gözlemler sonucunda, sabit olarak 8 bireyin ürediği ve son birkaç yıldır düzenli olarak 30 bireyin kışladığı belirlenmiş durumda.

Turnalar Kızılırmak Deltası'nda Neden Önemlidir?

Kızılırmak Deltası'nın, Doğu Avrupa göç rotasındaki en önemli konaklama alanlarından biri olması nedeniyle, turnalar bu bölgeye gelen önemli kuş türleri arasında yer alıyor. Kızılırmak Deltası'nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, turnaların kasım ayı sonuna kadar göçlerini sürdürdüğünü belirtti.

Doğan, ayrıca, "Göç sırasında birkaç bini bulan sürüler oluşturan turnalar, gruplar halinde hareket ediyor. Kızılırmak Deltası’nda sabit olarak 8 birey üretiyor ve birkaç yıldır düzenli olarak 30 birey kışlıyorlar" açıklaması yaptı.

İzleme Ekipleri Çalışmalara Devam Ediyor

Müdürlük bünyesinde oluşturan ekip, Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile birlikte üreme ve yavru büyütme döneminde olan turnaları yakından izleme çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Avrupa göç rotasındaki en önemli sulak alanlardan biri olan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne mayıstan itibaren gelmeye başlayan turnaların, Ulusal Turna Eylem Planı kapsamında üreme ve büyüme dönemleri yakından izleniyor. Yapılan gözlemlerde deltada, sabit 8 bireyin ürediği ve düzenli olarak son birkaç yıldır 30 bireyin kışladığı tespit edildi.

Doğu Avrupa göç rotasındaki en önemli sulak alanlardan biri olan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne mayıstan itibaren gelmeye başlayan turnaların, Ulusal Turna Eylem Planı kapsamında üreme ve büyüme dönemleri yakından izleniyor. Yapılan gözlemlerde deltada, sabit 8 bireyin ürediği ve düzenli olarak son birkaç yıldır 30 bireyin kışladığı tespit edildi.