Kızılırmak Nehri Kısmen Buzla Kaplandı

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kızılırmak Nehri'nin bazı bölümleri buz tuttu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:12
Kızılırmak Nehri Kısmen Buzla Kaplandı

Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nde Buzlanma Oluştu

Sivas'ta etkili olan soğuk hava koşulları, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak Nehri'nde kısmi buzlanmalara yol açtı. Bu durum, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kızılırmak'ın Buzla Kaplanan Kısımları

Bir süredir devam eden soğuk hava, Kızılırmak Nehri'nin İmranlı ilçesindeki Kızıldağ güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e döküldüğü noktada, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkiinde bazı kısımların buzla kaplanmasına neden oldu.

Bu doğa olayı, hem bölge sakinlerinin günlük yaşamını etkilerken hem de Sivas'ın doğal güzelliklerini gözler önüne serdi.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla...

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla...

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.

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