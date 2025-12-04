Kızıltepe'de 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Etkinliği

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında bir etkinlik düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla bir alışveriş merkezinde kurulan stantta, vatandaşlara acil durumlarda doğru müdahalenin önemi anlatıldı ve bilgilendirme yapıldı.

Doğru müdahale ve 112 vurgusu

Etkinlikte acil durumlarda izlenecek adımlar uygulamalı ve görsel materyallerle aktarıldı. Özellikle 112 acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiği üzerinde duruldu.

Farkındalık artırma hedefi

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hafta boyunca vatandaşlara acil sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirme yapılacağını belirterek, amaçlarının farkındalığı artırmak olduğunu kaydetti.

Programa katılan yetkililer

Programa Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ramazan Demir, İl Ambulans Servisi Başhekimi Aziz Zilan, 112 acil sağlık personeli ve UMKE ekipleri katıldı.

PROGRAMA ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN DEMİR, İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMİ AZİZ ZİLAN, 112 ACİL SAĞLIK PERSONELİ VE UMKE EKİPLERİ KATILDI.