Kızıltepe'de 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Etkinliği

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda alışveriş merkezinde kurulan stantta doğru müdahale ve 112 hattının gereksiz meşgul edilmemesi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:31
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında bir etkinlik düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla bir alışveriş merkezinde kurulan stantta, vatandaşlara acil durumlarda doğru müdahalenin önemi anlatıldı ve bilgilendirme yapıldı.

Doğru müdahale ve 112 vurgusu

Etkinlikte acil durumlarda izlenecek adımlar uygulamalı ve görsel materyallerle aktarıldı. Özellikle 112 acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiği üzerinde duruldu.

Farkındalık artırma hedefi

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hafta boyunca vatandaşlara acil sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirme yapılacağını belirterek, amaçlarının farkındalığı artırmak olduğunu kaydetti.

Programa katılan yetkililer

Programa Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ramazan Demir, İl Ambulans Servisi Başhekimi Aziz Zilan, 112 acil sağlık personeli ve UMKE ekipleri katıldı.

