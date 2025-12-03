Kızıltepe'de Huzur ve Güven Uygulaması: 875 Kişi Sorgulandı, 18 Sürücüye Ceza

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan uygulamada 875 kişi sorgulandı, 297 araç denetlendi, 18 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:18
Kızıltepe'de Geniş Kapsamlı Huzur ve Güven Uygulaması

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik geniş kapsamlı bir huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Denetim Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, denetimlere 21 ekip ve 52 personel katıldı. Uygulama kapsamında 6 okul çevresi, 9 umuma açık yer, 5 metruk bina ile 11 park ve bahçe kontrol edildi.

Ekipler tarafından 875 kişi sorgulanırken, 297 araç da denetlendi. İncelemeler sonucunda 18 sürücüye cezai işlem uygulandı.

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir"

