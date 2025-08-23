KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Kur Korumalı Mevduat (KKM) resmen sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gece yarısı yayımlanan karar ile KKM hesaplarında yenileme ve yeni hesap açılışı işlemleri 23 Ağustos 2025 itibarıyla tamamen durduruldu.

Kararın arka planı

2021 yılının sonundan bu yana ekonomi gündeminin en tartışmalı başlıklarından biri olan Kur Korumalı Mevduat için yolun sonuna gelindi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile KKM sisteminin çıkış süreci resmen tamamlandı. Buna göre bankalar bugünden itibaren yeni KKM hesabı açamayacak ve vadesi dolan hesapların yenilenmesine izin verilmeyecek.

Ekonomi çevrelerinde KKM'den çıkış sinyalleri bir süredir konuşuluyordu. Yönetimin son dönemde attığı adımlar ve sıkı para politikasına geçiş, uygulamanın mali yükünün sürdürülebilir olmadığı beklentilerini güçlendirmişti. Aralık 2021'de döviz kurundaki dalgalanmaları azaltmak ve TL'ye güveni desteklemek amacıyla devreye alınan KKM, başlangıçta kur baskısını hafifletse de zamanla Hazine ve Merkez Bankası üzerinde önemli mali yükler oluşturdu.

KKM nedir?

Kur Korumalı Mevduat (KKM), TL mevduat sahiplerini döviz kurundaki yükselişlere karşı korumayı amaçlayan bir enstrümandı. Mudiler TL mevduatlarını belirli bir vade ile bankada tutuyor; vade sonunda faiz gelirine ek olarak, eğer kur artışı faiz oranından yüksekse aradaki fark Hazine veya TCMB garantisiyle ödeniyordu. Bu mekanizma dövize talebi düşürmeyi ve TL'nin değerini korumayı hedefliyordu.

Mevcut KKM hesapları ne olacak?

Alınan karar yeni hesap açılışını ve yenilemeyi durdursa da mevcut KKM hesap sahiplerinin haklarında kayıp yaşanmayacak. Vadesi henüz dolmamış tüm KKM hesapları, vade sonuna kadar mevcut şartlarla devam edecek. Vade sonunda hesap sahibinin anaparası ile taahhüt edilen faiz ve kur farkı kazancı eksiksiz olarak ödenecek.

Karar, uygulamanın sonlandırılma sürecini netleştirirken, ekonomi aktörlerinin ve tasarruf sahiplerinin izleyeceği adımların önemini artırıyor.