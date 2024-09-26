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KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Gazze İçin Uluslararası Çağrı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Gazze'deki soykırım iddialarına karşı uluslararası topluma seslendi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:33
KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Gazze İçin Uluslararası Çağrı

KKTC Başbakanından Gazze'ye Destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Gazze'deki durumu ele alarak, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Üstel, "Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayın" ifadesini kullanarak, dünya ülkelerinin bu konuya duyarsız kalmamalarını istedi.

Barış İçin Birlikte Çalışmalıyız

KKTC Başbakanlığı aracılığıyla yayımlanan açıklamada, Üstel, tüm ülkeleri Gazze konusunda sorumluluk almaya ve barış için işbirliği yapmaya davet etti. "Dünya kamuoyuna sesleniyorum, artık bu zulme sessiz kalmayın. Gazze'de akan kanın durması ve barışın tesis edilmesi için el birliğiyle çalışmalıyız" diyerek, çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler ile Dayanışma

Başbakan Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin kararını desteklediğini açıkladı. "Bu kararın uygulanması için gerekli takipleri yapacağız" dedi.

İnsani Yardımlar Önemli

Üstel, Gazze'deki sivillerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaşmasının gerekliliğine de dikkat çekti. "Barıştan yana olmaya devam edeceğiz" şeklinde ifade etti.

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