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KKTC Başbakanı Üstel'den Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, vefat eden Osman Çavuşoğlu için Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:41
KKTC Başbakanı Üstel'den Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

Başbakan Üstel'den Duygusal Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Bu anlamlı ziyarette, Başbakan Üstel, 17 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden Osman Çavuşoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Türkler Mahallesi'ndeki Baba Ocağı

Başbakan Üstel, Türkler Mahallesi'nde bulunan baba ocağında Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.

Kur'an-ı Kerim Okundu ve Dua Edildi

Ziyaret sırasında, Osman Çavuşoğlu için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ziyaret, duygu dolu anlara sahne oldu ve taziyeye katılan herkesin desteği ile anlam kazanmış oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda), babası vefat eden eski...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda), babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na (ortada) taziye ziyaretinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda), babası vefat eden eski...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel (solda), babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na (ortada) taziye ziyaretinde bulundu.

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