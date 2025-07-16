DOLAR
40,24 -0,05%
EURO
46,84 -0,26%
ALTIN
4.338,41 -0,82%
BITCOIN
4.810.613,95 -2,57%

KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel Davasında Adalet Çağrısı Yaptı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Grand İsias Hotel davasında Türkiye'nin adaletine güvendiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 13:16
KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel Davasında Adalet Çağrısı Yaptı

Üstel, Adıyaman'daki Duruşmaya Katıldı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan ve KKTC'li sporcuların da aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel davasının ikinci duruşmasına katıldı. Duruşma, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşma öncesinde Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere konuşan Üstel, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Davanın kamu görevlilerine yönelik ikinci aşamasını takip etmek üzere Adıyaman'da olduklarını belirtti.

Adalet Mesajı

Üstel, yaptığı açıklamada: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak halkımızla birlikte, Grand İsias Oteli davasını en başından beri büyük bir kararlılıkla takip ediyoruz. Daha önce otelin sahipleri ve inşaat sürecindeki sorumlular hakkında açılan davayı takip ettik. Şimdi ise kamu görevlileriyle ilgili davayı izlemek üzere buradayız." ifadelerini kullandı.

Üstel, sürecin yakından takipçileri olacaklarını vurguladı ve şöyle devam etti: "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, hükümeti, muhalefeti ve tüm kurumları adına bir söz verdik. Şampiyon meleklerimize söz verdik ve bu dava sonuçlanana dek sürecin en yakın takipçisi olacağız. Talebimiz nettir; doğal bir afeti felakete dönüştüren sorumluların yargı önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesidir."

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı'nın Açıklaması

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da duruşmada yaptığı açıklamada, sorumluların cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Dava, 24 Nisan’da yapılan ilk duruşmayla başlamıştı ve devam eden süreçte, KKTC'den sporcuların da yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel ile ilgili sorumluların cezalandırılması için mücadele veriliyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve...

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve...

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi
2
Hamaney: İran, ABD ve İsrail'e Daha Büyük Darbeler İndirebilir
3
Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı, Otoyol Yeniden Ulaşıma Açıldı
4
Ardahan'ın Karla Kaplı Yaylaları, Sıcaklardan Kaçış Noktası Oluyor
5
Diyarbakır Anneleri 'Terörsüz Türkiye' Sürecinden Memnuniyet Duyuyor
6
Azerbaycan'dan Anadolu Ajansı'na Prestijli 'Ekinci' Ödülü
7
Akgül'den Kars Valisi Polat'a Güreş Ziyareti

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!