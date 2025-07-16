KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel Davasında Adalet Çağrısı Yaptı

Üstel, Adıyaman'daki Duruşmaya Katıldı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan ve KKTC'li sporcuların da aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel davasının ikinci duruşmasına katıldı. Duruşma, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşma öncesinde Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere konuşan Üstel, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Davanın kamu görevlilerine yönelik ikinci aşamasını takip etmek üzere Adıyaman'da olduklarını belirtti.

Adalet Mesajı

Üstel, yaptığı açıklamada: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak halkımızla birlikte, Grand İsias Oteli davasını en başından beri büyük bir kararlılıkla takip ediyoruz. Daha önce otelin sahipleri ve inşaat sürecindeki sorumlular hakkında açılan davayı takip ettik. Şimdi ise kamu görevlileriyle ilgili davayı izlemek üzere buradayız." ifadelerini kullandı.

Üstel, sürecin yakından takipçileri olacaklarını vurguladı ve şöyle devam etti: "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, hükümeti, muhalefeti ve tüm kurumları adına bir söz verdik. Şampiyon meleklerimize söz verdik ve bu dava sonuçlanana dek sürecin en yakın takipçisi olacağız. Talebimiz nettir; doğal bir afeti felakete dönüştüren sorumluların yargı önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesidir."

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı'nın Açıklaması

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da duruşmada yaptığı açıklamada, sorumluların cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Dava, 24 Nisan’da yapılan ilk duruşmayla başlamıştı ve devam eden süreçte, KKTC'den sporcuların da yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel ile ilgili sorumluların cezalandırılması için mücadele veriliyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasına katıldı.