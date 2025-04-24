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KKTC Başbakanı Üstel, YÖK Başkanı Özvar'ı Ağırladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı kabul ederek eğitim iş birliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 20:17
KKTC Başbakanı Üstel, YÖK Başkanı Özvar'ı Ağırladı

KKTC Başbakanı Üstel, YÖK Başkanı Özvar'ı Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, çeşitli temaslar için Lefkoşa'da bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı kabul etti.

Görüşme, Başbakan Üstel'in ofisinde gerçekleşti ve önemli isimlerin katılımıyla zenginleşti. Bu isimler arasında KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karakaş yer aldı.

Görüşmenin ardından, Üstel ve Özvar, birbirlerine hediye takdiminde bulunarak dostluklarını pekiştirdiler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, çeşitli temaslar için Lefkoşa'da...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, çeşitli temaslar için Lefkoşa'da bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı (solda) kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, çeşitli temaslar için Lefkoşa'da...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, çeşitli temaslar için Lefkoşa'da bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı (solda) kabul etti.

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