KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde birlik mesajı verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, KKTC'nin tüm kurum ve kuruluşları ile TDT'nin faaliyet gösterdiği her alanda yer almak ve ilişkileri geliştirmek arzusunda olduğunu belirtti.



ŞUŞA'DA TÜRK DÜNYASI'NIN BİRLİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Tatar, "Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temalı zirvede yaptığı konuşmada, Türk dünyasının manevi başkenti Şuşa'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Tatar, kendisini zirveye davet eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Tatar, uzun yıllar Ermenistan işgali altında kalan toprakların, Aliyev'in liderliğindeki kahraman Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılmasından duyduğu gurur ve sevinci dile getirdi. Tatar, 2. Karabağ Savaşı ve devamındaki gelişmelerin, Karabağ'ın genelde ve Şuşa'nın özelde Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğinin sembolü haline geldiğini vurguladı.

KKTC, TÜRK DÜNYASI'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR

Tatar, KKTC'nin Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olarak kadim Şuşa'da düzenlenen zirvede temsil edilmesinin son derece önemli ve tarihi bir olay olduğunu belirtti. "KKTC, tüm kurum ve kuruluşları ile TDT'nin faaliyet gösterdiği her alanda yer almak ve ilişkileri geliştirmek arzusundadır," dedi.

GAZİMAĞUSA LİMANI'NIN 'KARDEŞ LİMANLAR' PROGRAMINA DAHİL EDİLMESİ

Tatar, KKTC'nin Ercan Havalimanı, Gemikonağı Limanı ve uluslararası alanda tanınan Gazimağusa Limanı'nın, TDT açısından çeşitli fırsatlar yarattığını söyledi. Tatar, "Nihai hedefimiz, KKTC'yi sivil havacılıkta bölgesel bir merkez, deniz taşımacılığında ise güvenilir transit bir ülke haline getirmektir," dedi.

Gazimağusa Limanı'nın, TDT'nin "Kardeş Limanlar" programına dahil edilmesi için başvuruda bulunduklarını belirten Tatar, "Kıbrıs Türk halkının beklentisi, KKTC'nin Kardeş Limanlar Mutabakat Zaptı'na dahil olma talebinin olumlu karşılanmasıdır," şeklinde konuştu. Tatar, Gazimağusa Limanı'nın, TDT "Kardeş Limanlar" programına dahil edilmesinin, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve hukuksuz izolasyona karşı önemli bir destek olacağını vurguladı.

KKTC, KARDEŞ DEVLETLERİN YANINDA OLMAYA HAZIRDIR

Tatar, iklim değişikliği ve küresel ısınma sonucu dünya genelinde meydana gelen doğal afetlerin arttığını belirterek, "Doğal afetler sebebiyle oluşabilecek yıkıcı sonuçların üstesinden ancak Türk Dünyası olarak işbirliğimiz ve dayanışmamız sayesinde gelebiliriz. KKTC, tüm ilgili kurum ve kuruluşlarıyla, ihtiyaç duyulduğu anda kardeş devletlerimizin yanında olmaya her daim hazırdır," dedi.

TDT VE KKTC'NİN ORTA KORİDOR'DAKİ ÖNEMİ

Tatar, KKTC'nin TDT'ye üyeliğiyle Türk Dünyası ve Akdeniz arasında bağlantı kurulduğunu belirtti. "Orta Koridor'un geliştirilmesine yönelik çalışmalarda, TDT'nin de aktif rol alması büyük önem taşımaktadır," diyen Tatar, "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" belgesinde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verildiğini vurguladı. Tatar, taşımacılık ve lojistik alanındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILI

Tatar, bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını kutlayacaklarını hatırlatarak, TDT devlet başkanlarını kutlama törenlerine davet etti. Zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da katıldı. Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.