KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Kıbrıs Türkleri'ne Destek Verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da gerçekleştirilen Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yıl dönümü resepsiyonunda önemli mesajlar verdi.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığını vurgulayarak, "Mehmetçikler caydırıcı güç olarak orada kalmaya devam edecek. Biz buradan haykırıyoruz, Kıbrıs Türkü yalnız değildir. Mavi Vatan, Doğu Akdeniz ana vatanı için bütün Türk dünyası için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

20 Temmuz'da düzenlenen resepsiyona, İstanbul Valisi Davut Gül, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Kıbrıs Türkleri ve çok sayıda davetli katıldı. Tatar, 15 Kasım'da KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlamalarına da dikkat çekerek, "Doğu Akdeniz'de hep birlikte yedi düvele karşı bir destan yazdık." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı, konuşmasında Türk askerinin adadan çekileceği yönündeki bazı beklentilere de yanıt vererek, "1974 Barış Harekatı'ndan 51 sene sonra halen daha Türk askerinin adadan çekileceğini düşünenlere cevabımız; asla öyle bir durum söz konusu değildir," diye belirtti. Türkiye'nin garantörlüğünün önemine vurgu yapan Tatar, "Biz bu barışı ve huzuru kolay bulmadık. Çok acılar çektik." dedi.

Tatar ayrıca, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle KKTC Hükümeti'ni tanıtma çabalarına devam edeceklerini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'ni dünyaya tanıtmanın herkesin borcu olduğunu ifade etti.

İstanbul Valisi Gül, KKTC'nin uluslararası alanda tanınmaya başladığını belirtirken, Kıbrıs Türkleri’yle olan dayanışmayı sürdüreceklerini kaydetti. Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Zehra Bilge Eray ise, Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü için direnmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Tatar, konuşması sırasında Mavi Vatan'ın kutsallığına da vurgu yaparak, "Birlikte emin adımlarla, güçlü bir şekilde hep birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesince Beykoz'daki Hidiv Kasrı'nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada) ve İstanbul Valisi Davut Gül (sol 2) de katıldı.

20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesince Beykoz'daki Hidiv Kasrı'nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada) ve İstanbul Valisi Davut Gül (sol 2) de katıldı.