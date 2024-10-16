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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: BM Görüşmesi Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımıyla Olacak

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM ile yapılacak görüşmenin Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 04:22
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 04:22
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: BM Görüşmesi Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımıyla Olacak

KKTC ve BM Görüşmeleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği toplantıda önemli gelişmeler kaydedildiğini açıkladı.

Görüşmelerin Detayları

Tatar, BM binasında düzenlenen gayriresmi akşam yemeğinde yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla bir sonraki görüşmenin gerçekleştirileceği konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Bu bilgi, Tatar'ın bir basın toplantısındaki ifadeleriyle kamuoyuna yansıdı.

KKTC'nin Tutumu ve Vizyonu

Tatar, AA muhabirinin kendisine yönelttiği sorulara yanıt vererek, Guterres ile yapılan görüşmelerde iki devletli çözüm perspektifinin daha iyi anlaşılmasına yönelik çabaların sürdüğüne işaret etti. Tatar, "KKTC'nin ایgemen eşitliği ve uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere dönmeyeceğimizi ifade ettik," dedi.

Ambargo ve İzolasyon Konuları

Ayrıca, ambargo ve izolasyonların etkisine dikkat çeken Tatar, bu konuların görüşmelerde gündeme geldiğini belirtti. Tatar, "Bir sonraki görüşmemizde Türkiye ve Yunanistan'ın katılımı konusunun önemini vurguladık," şeklinde konuştu.

GKRY ile Sınır Kapıları Toplantısı

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile Kıbrıs Adası'nda bir araya gelerek yeni sınır kapılarının açılması üzerinde de görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Açılacak kapıların taleplerin kabul edilebilirliği doğrultusunda gerçekleşebileceğini bildirdi.

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