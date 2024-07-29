KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Sert Kınama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Katz'ın Açıklamalarına Yanıt

Tatar, yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, özellikle son dönemde İsrail’in sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekerek, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İslam Dünyasına Yönelik Saldırılar

Tatar, ekim ayından bu yana devam eden insanlık suçlarının yanı sıra, Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında durduğunu hatırlatarak, "İsrail’in yetkilileri, mazlum halka sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sataşmalarıyla da hadlerini aşmaktadırlar." dedi.

Uluslararası Toplumun Görevleri

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası toplumu da İsrail’in masum Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım faaliyetlerini durdurmaya davet etti. "Dünya, bu durumda sessiz kalmamalıdır," diyen Tatar, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğine vurgu yaptı.