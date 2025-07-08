KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, EİT Zirvesi’ni Diplomatik Zafer Olarak Değerlendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'nde elde ettikleri kazanımları değerlendirirken, "EİT Zirvesi'ne üst düzey katılımımız diplomatik zaferdir," dedi.

Tatar, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen EİT toplantısında Asya’daki Türk cumhuriyetleri ile Pakistan ve İran'ın devlet başkanlarıyla bir araya geldiğini ifade etti. "KKTC bayrağının, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oturduğu bölümde dalgalanması, benim orada Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkemi temsil etmem, statümüzün yükseldiğinin göstergesidir. Bundan mutluluk duydum," diye konuştu.

Tatar, EİT 17. Zirvesi'nde KKTC için üst düzey temsil alanını hazırlayan Türkiye ve Azerbaycan'a teşekkür etti. "EİT üyesi ülkelerden Türkiye dışındakiler bizi tanımıyor olabilirler fakat orada bulunmamız KKTC açısından yeni gelişmelerdir. Yeni kazanımlardır, statümüzün yükselmesidir. Bizim Kıbrıs'ta dile getirdiğimiz 2 devletten birisi o salonda bayrağı ile yer almıştır," sözlerini ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte benzer uluslararası toplantılarda KKTC'li yetkililerin göz ardı edildiğini belirterek, son dönemde Türkiye ve Azerbaycan'ın destekleri ile katıldıkları zirvelerde bu sorunun aşılmasının önemli olduğunu ifade etti. "Hankendi'nde gördüğümüz itibarın, bundan sonraki toplantılarda da devam edeceğine inanıyoruz. Önümüzdeki toplantı Türkiye'de olacak ve bizim için bu süreç daha iyi noktalara ilerleyecek," diyerek EİT üyesi ülkelerle ilişkilerini geliştirme niyetinde olduklarını aktardı.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin 1960'lardan bugüne zorlu koşullardan geçtiklerini vurgulayarak, "Özgürlüklerimize ve devletimize kavuştuk. EİT 17. Zirvesi'nde KKTC'nin kazanımlar elde ettiğini görmekten mutluluk duyuyorum," şeklinde konuştu.

Son olarak, KKTC'nin uluslararası arenada kabul edilebilirliği ve bilinirliğinin daha iyi noktalara ulaşacağına inandığını belirten Tatar, "EİT Zirvesi'ne üst düzey katılımımız diplomatik zaferdir. Hankendi'nde gördüğümüz itibar, bizim mücadelemiz ve devletimizin kazanımıdır. Bu ortamı sağlayan ana vatanıma, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e bir kez daha teşekkür ediyorum," diyerek konuşmasını tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AA muhabirine, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AA muhabirine, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.