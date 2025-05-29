KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Yerlikaya'yı Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Eylemleri

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da yer aldı. Tatar, konuşmasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) geçmişte yürüttüğü turizm ve üniversite sektörüne yönelik eylemleri hatırlatarak, "Şimdi de mülk meselesini gündeme getiriyorlar. Rumlar uluslararası hukuka meydan okuyorlar." dedi.

Mülkiyet Sorunu ve Güvenlik Önlemleri

Tatar, GKRY'nin mülkiyetle ilgili yaptığı tutuklamaların kanunsuz olduğunu vurguladı. "Huzurumuzu bozmak için bize büyük bir saldırı var. Bu saldırı karşısında bazı tedbirler almamız gündemde. Sizin desteğiniz bizim için çok önemli. İşbirliği yaparak bazı kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Düzensiz Göç ve Yeni Gelişmeler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi'nin yeni hizmet binalarının bulunduğu Cumhuriyet Yerleşkesi'nin Kuzey Kıbrıs'a çok yakıştığını ifade ederek, hayırlı olması dileğinde bulundu. Yerlikaya, düzensiz göç konusuna da değinerek, "Türkiye artık göçe hedef ülke olmaktan çıkmıştır. Düzenli göçte çekim gücü olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Göç Yönetim Merkezi

Yerlikaya, KKTC'de açılacak Göç Yönetim Merkezi'nin düzensiz göçle mücadelede başarılı işler yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı (solda) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı (solda) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.