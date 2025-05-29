DOLAR
39,1 0,01%
EURO
44,51 -0,64%
ALTIN
4.165,57 -0,6%
BITCOIN
4.210.429,87 -0,42%

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü ve mülk meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 15:56
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Yerlikaya'yı Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Eylemleri

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da yer aldı. Tatar, konuşmasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) geçmişte yürüttüğü turizm ve üniversite sektörüne yönelik eylemleri hatırlatarak, "Şimdi de mülk meselesini gündeme getiriyorlar. Rumlar uluslararası hukuka meydan okuyorlar." dedi.

Mülkiyet Sorunu ve Güvenlik Önlemleri

Tatar, GKRY'nin mülkiyetle ilgili yaptığı tutuklamaların kanunsuz olduğunu vurguladı. "Huzurumuzu bozmak için bize büyük bir saldırı var. Bu saldırı karşısında bazı tedbirler almamız gündemde. Sizin desteğiniz bizim için çok önemli. İşbirliği yaparak bazı kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Düzensiz Göç ve Yeni Gelişmeler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi'nin yeni hizmet binalarının bulunduğu Cumhuriyet Yerleşkesi'nin Kuzey Kıbrıs'a çok yakıştığını ifade ederek, hayırlı olması dileğinde bulundu. Yerlikaya, düzensiz göç konusuna da değinerek, "Türkiye artık göçe hedef ülke olmaktan çıkmıştır. Düzenli göçte çekim gücü olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Göç Yönetim Merkezi

Yerlikaya, KKTC'de açılacak Göç Yönetim Merkezi'nin düzensiz göçle mücadelede başarılı işler yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), resmi temaslarda bulunmak...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı (solda) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), resmi temaslarda bulunmak...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı (solda) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Uluslararası 33. İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi Toplantısı Başladı
2
Marella Discovery Kruvaziyeri Marmaris'te Geniş Bir Yolcu İle Demir Attı
3
KKTC Başbakanı Üstel, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Görüştü
4
Türk Dünyası Sanatçıları Erzurum'da Buluştu
5
Ankara'da Sokak Hayvanları İçin Önemli Toplantı
6
İzmir'de Ormanlık Alanlara 5 Ay Süreyle Giriş Yasağı
7
Datça'da Deniz Dibi Temizliği: Yaklaşık 2 Ton Atık Toplandı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım