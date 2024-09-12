KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'de Kıbrıs Meselesini Değerlendirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Londra Açıklamaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin garantör devleti olarak Kıbrıs Türk halkına uygulanan kısıtlamaların sona ermesi gerektiğini vurguladı. AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, Londra'daki resmi temaslarından bahsetti.

İngiltere’nin Duyarlılığına Çağrı

Tatar, "İngiltere, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki haksız ambargoları ve izolasyonları kaldırmak için daha duyarlı olmalı. Değişen koşullar çerçevesinde, siyasetini gözden geçirmesi gerekiyor." dedi.

Kıbrıs Meselesinde Türkiye'nin Rolü

Tatar, KKTC’nin egemen eşitlik temelinde müzakerelerle Kıbrıs meselesine çözüm bulunabileceğini ifade etti. Ayrıca, herhangi bir dayatmanın kabul edilmeyeceğini vurguladı.

İşçi Partisi ve Kıbrıs Politikası

Tatar, İşçi Partisi'nin 4 Temmuz'daki iktidar değişikliğini hatırlatarak, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw'un, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasının kendi bakanlığı dönemindeki en büyük pişmanlığı olduğunu aktardı.

New York'ta Birleşmiş Milletler ile Görüşme

Cumhurbaşkanı Tatar, 22 Eylül'de New York’a yapacağı ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs meselesini görüşeceğini belirtti.

İngiliz Üslerinin Silah Sağlaması

Kaşifleri haritaya sokan Tatar, Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki İngiliz üslerinin İsrail'e silah yardımı yapmasının adaya yönelik tehditler oluşturabileceğini ifade etti.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü

Tatar, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesini kınayarak, "Bu acımasız bir hareket, asla kabul edilemez. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." şeklinde duygularını paylaştı.