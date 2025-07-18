KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta İki Devlet Vardır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin kendi geleceğini inşa etme kararlılığını yineleyerek, "Kıbrıs'ta iki devlet vardır." ifadelerini kullandı. Tatar, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genişletilmiş 5+1 Kıbrıs Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

5+1 Toplantısı ve İki Devletli Çözüm

New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Tatar 5+1 formatındaki görüşmelerde olumlu bir gündemle yer aldıklarını belirterek, "Kıbrıs’ta iki ayrı devletin işbirliğiyle ilerleme sağlanabilir, diyalogdan kaçmıyoruz, egemen eşitlikte ısrarcıyız." açıklamasında bulundu.

Toplantının, resmi müzakere anlamı taşımadığını ifade eden Tatar, "New York'ta resmi müzakereler için değil, iş birliği amacıyla bulunduk." dedi.

AB Temsilci Ataması Tepkisi

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki özel temsilci atamasına eleştiride bulunan Tatar, "AB tarafından bize danışılmadan yapılan bu temsilci atamasını tanımıyoruz." diyerek, AB'nin taraflı bir pozisyona sahip olduğunu vurguladı. Tatar, "Bizim pozisyonumuz net, AB çatısı altında olabiliriz ama egemenliğimiz kabul edilirse... Aksi halde böyle bir temsil kabul edilemez." şeklinde konuştu.

GKRY ile İşbirliği Süreci

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Cenevre ve New York'ta kararlaştırılan iş birliği konularında üzerlerine düşeni yaptıklarını, fakat yeni sınır kapıları açılması konusundaki mutabakata Rum Yönetimi'nin olumsuz tutumu nedeniyle varılamadığını ifade etti.

GKRY'nin KKTC'deki taşınmazlarla ilgili yatırım yapan kişilere dava açmasını uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı bir saldırı olarak nitelendiren Tatar, bu durumun iyi niyetle bağdaşmadığını belirtti.

Türkiye ile İstişare Vurgusu

Tüm görüşme ve süreçleri Türkiye ile istişare içinde yürüttüklerinin altını çizen Tatar, "Kıbrıs'ta iki devlet vardır. Bu iki devletin varlığı fiilen 62 yıldır devam ediyor. Bu, bir gerçektir. Kıbrıs'ta her iki halkın egemenliğine dayanan bir çözüm mümkündür. Kıbrıs Türk halkı kendi devletinde, kendi geleceğini inşa etmeye devam edecektir." sözleriyle mesajını net bir şekilde iletti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin kendi geleceğini inşa etmeye devam edeceğini belirterek "Kıbrıs'ta iki devlet vardır." dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde, ABD'nin New York kentinde yapılan Genişletilmiş 5+1 Kıbrıs Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. New York'taki Türkevi'nde düzenlenen basın toplantısında Tatar, 5+1 formatındaki görüşmelerde olumlu bir gündemle yer aldıklarını aktararak "Kıbrıs’ta iki ayrı devletin işbirliğiyle ilerleme sağlanabilir, diyalogdan kaçmıyoruz, egemen eşiklikte ısrarcıyız." diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin kendi geleceğini inşa etmeye devam edeceğini belirterek "Kıbrıs'ta iki devlet vardır." dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde, ABD'nin New York kentinde yapılan Genişletilmiş 5+1 Kıbrıs Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. New York'taki Türkevi'nde düzenlenen basın toplantısında Tatar, 5+1 formatındaki görüşmelerde olumlu bir gündemle yer aldıklarını aktararak "Kıbrıs’ta iki ayrı devletin işbirliğiyle ilerleme sağlanabilir, diyalogdan kaçmıyoruz, egemen eşiklikte ısrarcıyız." diye konuştu.