KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta Resmi Görüşmeler İçin Egemen Eşitlik Şart

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlaması için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:04
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta Resmi Görüşmeler İçin Egemen Eşitlik Şart

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Resmi Görüşmeler İçin Çağrı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlaması için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü şartının yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. Tatar, "Bu olmaksızın devam edemeyiz," dedi.

Cenevre'deki Gayriresmi Toplantının Ardından Açıklamalar

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, toplantının oldukça yapıcı bir ortamda geçtiğini belirtti. Ada üzerindeki işbirliklerini geliştirmek için yeni bir sayfa açmayı planladıklarını söyledi.

Federal Çözüm Modelinin Tükenişi

Kıbrıs’taki Türkler ve Rumların daha iyi bir çözüme layık olduğunu vurgulayan Tatar, federal çözüm modelinin artık tükenmiş olduğu görüşünü paylaştı. Aynı toplantıda, temmuz sonunda bir görüşmenin yapılması ve Ada'da 4 yeni geçiş kapısı açılması hususunda mutabık kalındığını açıkladı.

İzolasyonların Kaldırılması Gerektiği Vurgusu

Tatar, Kıbrıslı Türklerin temel insan haklarından yararlanmasının engellenmemesi gerektiğini belirterek, direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas gibi konulara dikkat çekti. Tatar, 62 yıldır Kıbrıslı Türklerin uluslararası sistemin dışında kaldığını ve bu adaletsizliğin Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının temel nedeni olduğunu ifade etti.

Toplantıya Katılanlar

Cenevre'deki toplantıya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile diğer üst düzey yetkililer katıldı.

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