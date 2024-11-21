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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'KKTC, Türk Dünyası'nın Akdeniz'e Açılan Kapısı'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Türk dünyasının Akdeniz'e açılan kapısı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:02
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'KKTC, Türk Dünyası'nın Akdeniz'e Açılan Kapısı'

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Önemli Açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin tarım ve turizmle yükselen bir marka haline geldiğini belirterek, "Bağımsız bir Türk devleti olan KKTC, Türk dünyasının Akdeniz'e açılan kapısıdır" dedi.

KKTC'nin Ekonomik Büyümesi

Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliğinde, Belçika'daki Türk iş dünyasıyla yaptığı toplantıda, "Dünya bizi tam anlamıyla tanımadığı için bazı zorluklarla karşılaşıyoruz, ancak 1974'ten bu yana sürekli bir ekonomik büyüme yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Turizm ve Havalimanı Gelişimi

“Yatak kapasitemiz 30 bini geçti. 20'den fazla 5 yıldızlı otelimiz var” diyen Tatar, İstanbul'dan günde 12, Ankara'dan ise günde 6 sefer düzenlendiğini kaydetti. Ercan Havalimanı'nda yıllık yolcu kapasitesinin de 2 milyondan 10 milyona çıkarıldığını vurguladı.

KKTC'nin Eğitim ve Teknoloji Alanındaki Başarısı

Tatar, KKTC'de Yüksek Öğretim alanında üç üniversitesinin, dünya genelinin ilk 1000'de yer aldığını belirtti. Ayrıca, Günsel isimli elektrikli otomobilin üretildiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Destek Mesajı

Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, "Türkiye olarak daima KKTC'nin yanındayız" diyerek, adanın gerçekleri üzerinden bir çözüm bulunmasının önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte, çok sayıda iş insanı ve kuruluşun temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki daimi temsilcisi de yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliğinde, Belçika'daki Türk iş dünyası temsilcileriyle düzenlediği toplantıda konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliğinde, Belçika'daki Türk iş dünyası temsilcileriyle düzenlediği toplantıda konuştu.

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