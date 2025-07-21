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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'i Ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'i kabul ederek iş dünyası ile işbirliği mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 18:36
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'i Ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'i Ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaret, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

Tatar'dan Güçlü Mesajlar

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir ve heyetinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği güçlendirici mesajlara dikkat çekti. Tatar, Kıbrıs Türk halkının yolunun Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olduğunu vurguladı.

MÜSİAD'ın Rolü ve Katkıları

Tatar, MÜSİAD'ın iş dünyasını temsil eden önemli bir dernek olduğunu belirterek, derneğin Türk dünyasının en güneydeki temsilcisi KKTC'de bulunmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Özdemir'den Destek Sözü

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise yavru vatan KKTC'ye her zaman destek vereceklerini belirterek, KKTC'deki yatırımların artması için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini vurguladı.

Hediye Teatisi

Ziyaretin sonunda, Cumhurbaşkanı Tatar ile Özdemir arasında karşılıklı hediye teatisi gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), Müstakil Sanayici ve...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir (solda) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), Müstakil Sanayici ve...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir (solda) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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