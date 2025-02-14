KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Başbakanı Şerif'e Teşekkür Etti

KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in KKTC'ye verdiği destekten ötürü teşekkür mesajı yayımladı.

Destek Açıklaması

Tatar, mesajında, Başbakan Şahbaz Şerif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında KKTC’yi destekleyen sözlerinden bahsetti. Tatar, Şerif'in açıklamalarının, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına güç katmış olduğunu belirtti.

Tatar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Pakistan, Kuzey Kıbrıs davasına tam destek vermekte ve bu davada tereddütsüz bir şekilde Türkiye’nin yanında yer almaktadır."

Teşekkür Mesajı

Tatar, "Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bugünkü açıklaması ile bizleri bir kez daha onurlandıran Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif nezdinde dost ve kardeş Pakistan Hükümeti ve halkına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

KKTC'nin Hedefleri

Son olarak, Tatar, KKTC'nin, ana vatan Türkiye'den aldığı sarsılmaz güç ve dost, kardeş ülkelerin dayanışmasıyla bu onurlu yolda hak ettiği yeri en kısa sürede bulacağına inandığını vurguladı.