DOLAR
36,2 -0,28%
EURO
37,87 0,03%
ALTIN
3.407,24 -0,28%
BITCOIN
3.491.504,02 -0,36%

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Başbakanı Şerif'e Teşekkür Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e destek mesajı nedeniyle teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 02:02
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 02:02
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Başbakanı Şerif'e Teşekkür Etti

KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in KKTC'ye verdiği destekten ötürü teşekkür mesajı yayımladı.

Destek Açıklaması

Tatar, mesajında, Başbakan Şahbaz Şerif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında KKTC’yi destekleyen sözlerinden bahsetti. Tatar, Şerif'in açıklamalarının, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına güç katmış olduğunu belirtti.

Tatar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Pakistan, Kuzey Kıbrıs davasına tam destek vermekte ve bu davada tereddütsüz bir şekilde Türkiye’nin yanında yer almaktadır."

Teşekkür Mesajı

Tatar, "Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bugünkü açıklaması ile bizleri bir kez daha onurlandıran Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif nezdinde dost ve kardeş Pakistan Hükümeti ve halkına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

KKTC'nin Hedefleri

Son olarak, Tatar, KKTC'nin, ana vatan Türkiye'den aldığı sarsılmaz güç ve dost, kardeş ülkelerin dayanışmasıyla bu onurlu yolda hak ettiği yeri en kısa sürede bulacağına inandığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Temaslarını Tamamlayarak İstanbul'a Döndü
2
Trump ve Modi'den Ekonomik İlişkileri Güçlendirme Vurgusu
3
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Başbakanı Şerif'e Teşekkür Etti
4
Muş-Bingöl Karayolunda Mahsur Kalan Yaklaşık 50 Araç Kurtarıldı
5
Libya'da Toplu Mezarda 55 Düzensiz Göçmenin Cesedi Bulundu
6
Galatasaray'nın AZ Alkmaar Mağlubiyeti Sonrası Roland Sallai'dan Açıklamalar
7
İstanbul'da Özel Sağlık Kuruluşuna Para Cezası ve Faaliyet Durdurma

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi