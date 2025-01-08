KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaret, Lefkoşa'daki Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de bu görüşmeye katıldı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Öztürkler, Türkiye'nin KKTC'nin uluslararası görünürlüğünü artırma çabalarını takdirle izlediklerini belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde KKTC'nin gözlemci üye statüsünün asil üyeliğe yükseltilmesi temennisini dile getirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki KKTC'nin tanınması çağrısına dikkat çekti.

Kıbrıs'taki Ekonomik Potansiyel

Dışişleri Bakanı Fidan ise, KKTC'ye olan sarsılmaz desteğin her koşulda süreceğini ifade ederek, Kıbrıs Türkü'nün daha müreffeh bir yaşam sürmesi için birlikte çalışacaklarını vurguladı. Fidan, Kıbrıs'ta iki devletli çözümün hayata geçirilmesi hususundaki kararlılığını dile getirerek, "Kıbrıs'ta iki devletin bir araya gelerek yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu adanın ekonomik ve enerji potansiyeli büyük ama siyasi çözümsüzlük bu potansiyeli geri bırakıyor" dedi.

Doğu Akdeniz'de Yeni Bir Dönem

Fidan, Doğu Akdeniz'de yeni bir döneme girdiklerini ve bu dönemin Kıbrıs Adası için kaçırılmaması gerektiğini ifade etti. "Bu siyasal çözümsüzlüğü aşmanın en etkili yolu, mevcut durumu tescil ettirip iki devletli çözüm üzerinden hareket etmektir" şeklinde konuştu.

Öztürkler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Fidan ve beraberindeki heyetin KKTC'ye güç kattığını belirtti.