DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İki devletli çözüm vurgusu ön plana çıktı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:17
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaret, Lefkoşa'daki Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de bu görüşmeye katıldı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Öztürkler, Türkiye'nin KKTC'nin uluslararası görünürlüğünü artırma çabalarını takdirle izlediklerini belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde KKTC'nin gözlemci üye statüsünün asil üyeliğe yükseltilmesi temennisini dile getirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki KKTC'nin tanınması çağrısına dikkat çekti.

Kıbrıs'taki Ekonomik Potansiyel

Dışişleri Bakanı Fidan ise, KKTC'ye olan sarsılmaz desteğin her koşulda süreceğini ifade ederek, Kıbrıs Türkü'nün daha müreffeh bir yaşam sürmesi için birlikte çalışacaklarını vurguladı. Fidan, Kıbrıs'ta iki devletli çözümün hayata geçirilmesi hususundaki kararlılığını dile getirerek, "Kıbrıs'ta iki devletin bir araya gelerek yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu adanın ekonomik ve enerji potansiyeli büyük ama siyasi çözümsüzlük bu potansiyeli geri bırakıyor" dedi.

Doğu Akdeniz'de Yeni Bir Dönem

Fidan, Doğu Akdeniz'de yeni bir döneme girdiklerini ve bu dönemin Kıbrıs Adası için kaçırılmaması gerektiğini ifade etti. "Bu siyasal çözümsüzlüğü aşmanın en etkili yolu, mevcut durumu tescil ettirip iki devletli çözüm üzerinden hareket etmektir" şeklinde konuştu.

Öztürkler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Fidan ve beraberindeki heyetin KKTC'ye güç kattığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasını Talep Etti
2
Şairin Rızası Yok Oyunu Kartal'da Prömiyerini Yaptı
3
İsrail Ordusu, Suriye'de Fransız Gazeteciyi Alıkoydu
4
Andhra Pradesh'teki Tapınakta İzdiham: 6 Ölü
5
Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
6
Selim İleri, 10 Ocak'ta Son Yolculuğuna Uğurlanacak
7
İsrail Askerleri, Suriye'de Aktivist ve Gazeteciyi Alıkoyduktan Sonra Serbest Bıraktı

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek