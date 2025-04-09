KKTC'de 'Anavatana Saygı, Vefa'ya Çağrı Yürüyüşü Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yönelik söylemleri protesto etmek amacıyla "Anavatana Saygı, Vefa'ya Çağrı" yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Teşkilatı tarafından organize edildi.

Yürüyüşe Katılım Yoğundu

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay ve çok sayıda vatandaş, davul zurnalar eşliğinde Kuğulu Park'tan başlayarak yürüyüşe katıldı. Katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yönelik tutumları protesto etti.

Güçlü Sloganlar ve Mesajlar

Yürüyüş boyunca, göstericiler "Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak", "Go Home değil, Welcome", "Geldik yerleştik tek derdimiz kardeşlik" gibi pankartlar taşıdı. Ayrıca, büyükelçilik önünde Mustafa Kemal Atatürk posteri açıldı.

Teşekkür Çelengi ve Açıklamalar

Arıklı ve bazı katılımcılar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önüne, "Şükran sana Anavatan" yazılı teşekkür çelengi bıraktı. Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ayrıştırıcı olmadıklarını belirten Arıklı, Bakanlar Kurulu tarafından yapılan tüzük değişikliğinin bazı kesimlerce Türk Büyükelçiliğine saldırı aracı olarak kullanıldığını kaydetti.

Destek Verdikleri Konular

Arıklı, "Bugün sembolik bir eylem yaptık. 26 Nisan'da miting yapacağız. Kıbrıs'ta Mücahit ile Mehmetçik birlikte can verdi. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bakanlar Kurulu'nun tüzük değişikliği ile liselerde başörtüsünü serbest bırakmasını desteklediklerini belirterek, hükümetin başörtüsü konusundaki adımını kendileri için kapandığını vurguladı.

Olayın Arka Planı

KKTC Bakanlar Kurulu tarafından liselerde öğrencilerin başörtüsü takabilmesini serbest bırakan değişiklikler sırasında, bazı çevreler Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisini hedef alan söylemlerde bulunmuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yönelik söylemleri protesto etmek için "Anavatana Saygı, Vefa'ya Çağrı" yürüyüşü yapıldı. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen yürüyüşe YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı (sol 4), YDP Genel Sekreteri Talip Atalay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne yönelik söylemleri protesto etmek için "Anavatana Saygı, Vefa'ya Çağrı" yürüyüşü yapıldı. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen yürüyüşe YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı (sol 4), YDP Genel Sekreteri Talip Atalay ile çok sayıda vatandaş katıldı.