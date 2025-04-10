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KKTC'de Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi Temeli Atıldı

KKTC'de Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi'nin temeli atıldı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsızlığın sembolü olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 18:43
KKTC'de Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi Temeli Atıldı

KKTC'de Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi Temeli Atıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geleceği şekillendirecek önemli bir adım atıldı. Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi binalarının temeli, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle atıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Açıklamaları

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri gibi önemli isimler katıldı. Konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız yargının KKTC ve halkının geleceği için taşıdığı önemi vurgulayarak, "KKTC’nin egemenliğinin, bağımsızlığının sembolü, kalbinin atacağı müthiş bir eser inşa ediliyor. Bu eserler başta yargı camiası olmak üzere ülkemize hayırlı olsun," dedi.

Başbakan Ünal Üstel: Geleceğe Atılan Bir İmza

Başbakan Ünal Üstel de temelin atılmasının önemine dikkat çekerek, "İşte bugün attığımız bu temel, geleceğe atılan bir imzadır ve bu imzanın mürekkebi de Türkiye ile KKTC arasında kurulan kopmaz kardeşlik bağlarıdır," ifadelerini kullandı. Ayrıca, ilişkilerin yalnızca tarihsel değil, ortak gelecek vizyonuna dayandığını belirtti. Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de yıldızı yükselecek ve parlayacaktır," şeklinde konuştu.

Temel Atma Töreni

Konuşmaların ardından, Başkent Lefkoşa'da Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) destekli projelerin temeli, dualarla atıldı. Bu yapılarla birlikte Metehan Bölgesi'nin ekonomik değerinin artacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılması...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılması planlanan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi binaları için düzenlenen temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılması...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılması planlanan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi binaları için düzenlenen temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

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