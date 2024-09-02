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KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' Dizisine Sert Tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığı, 20 Eylül 2024'te yayınlanacak 'Famagusta' dizisini kınadı.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:12
KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' Dizisine Sert Tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Famagusta' Dizisi Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, dijital platformda 20 Eylül 2024 tarihinde yayınlanacak olan 'Famagusta' dizisine ilişkin sert bir açıklama yaptı. Bakanlık, Kıbrıs Rum yapımı dizinin içeriğini yalan ve yanlış bilgilerle dolu bir kurgu olarak tanımladı.

Şiddetle Kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dizinin fragmanının Kıbrıs Adası'nda yaşanan olayları yanıltıcı bir şekilde yansıttığı belirtildi. Açıklamada, dizide yer alan görüntülerin, Kıbrıs meselesinin 1974 yılında bir 'savaş' ile başladığını iddia eden Kıbrıs Rum tarafının alışılmış propagandası içinde sunulduğu vurgulandı. Yalan Savlara Dayanıyor

Bakanlık, açıklamasında şunları ifade etti: "Bu dizinin yapımcılarını ve yayınlanacağı dijital platformu şiddetle kınıyoruz. Yalan, yanlış ve yanlı savlara dayanan dizinin yayınlanmaması için çağrı yapıyoruz."

Tarihi Gerçekler Vurgulandı

Açıklamanın devamında, Türkiye’nin 1960 Uluslararası Antlaşmalarından doğan meşru hakları doğrultusunda Kıbrıs’a müdahalede bulunduğu ve bu müdahalenin, Kıbrıs Türk halkının 1964'ten 1974'e dek süren zulmünden kurtulmasını sağladığı belirtildi. Kıbrıs Türk halkına yönelik katliamlar ve zorla yaşamaya mecbur kaldıkları gettoların tarihsel gerçekler olduğu ifade edildi.

Bakanlık, "Türkiye'nin meşru müdahalesi ile Ada'da akan kan sona ermiştir. Anavatan Türkiye’nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin burada barışı sağlamadaki rolü yadsınamaz" şeklinde açıklamalar yaptı.

Şehitler Unutulmadı

Ayrıca, 20 Temmuz 1974 tarihinin Kıbrıs Türk halkı için kurtuluş günü ve egemenlik hakkının sembolü olduğu belirtilerek, "Hiçbir teşebbüs bu gerçeği gölgeleyemez. Bu vesileyle, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" denildi.

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