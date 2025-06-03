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KKTC Koalisyon Hükümeti, Cumhurbaşkanı Tatar'a Destek İçin Buluştu

KKTC'de UBP, DP ve YDP ortaklaşa Cumhurbaşkanı Tatar'ın adaylığını destekledi.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 00:13
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 00:13
KKTC Koalisyon Hükümeti, Cumhurbaşkanı Tatar'a Destek İçin Buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci dönem adaylığını desteklemek amacıyla "Sağduyu Mutabakatı" adıyla etkinlik düzenliyor.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda başlayan etkinlikte, koalisyon hükümetini oluşturan üç parti ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Üç siyasi parti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için müşterek bir sorumluluk üstlendik ve 'Sağduyu Mutabakatı' etrafında birleşerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ikinci dönem için Kıbrıs Türk halkının ortak adayı olarak belirledik." ifadelerine yer verildi.

Bu kararın günlük siyasetin ötesinde bir anlam taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Rum tarafının çözümsüzlüğü dayatan tutumu karşısında, Kıbrıs Türkü'nün özden gelen kendi egemenliğine sahip çıkması ve yolunu belirlemesi sağduyunun gereğidir." denildi.

Açıklamada, Tatar'ın iki devletli çözüm tutumunun halkın iradesini temsil ettiği aktarılırken, "Bizler de halkımızı 'Birlikte Tamız, Birdir Davamız' inancıyla, onurlu bir gelecek için sağduyuda buluşmaya çağırıyoruz." şeklinde ifadeler kullanıldı.

KKTC'de, Ekim ayında cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması planlandığı belirtiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci dönem adaylığını desteklemek amacıyla "Sağduyu Mutabakatı" adıyla etkinlik düzenledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci dönem adaylığını desteklemek amacıyla "Sağduyu Mutabakatı" adıyla etkinlik düzenledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte konuşma yaptı.

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