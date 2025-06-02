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KKTC Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Tatar'a Destek İçin Ortak Aday Belirledi

KKTC koalisyon hükümeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ikinci dönem adayı olarak destekleme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 23:00
KKTC Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Tatar'a Destek İçin Ortak Aday Belirledi

Kuzey Kıbrıs'ta önemli gelişme: Tatar'a destek açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci dönem adaylığını desteklemek amacıyla "Sağduyu Mutabakatı" adıyla etkinlik düzenliyor.

Etkinlikte ortak açıklama yapıldı

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, koalisyon ortakları ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Üç siyasi parti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için müşterek bir sorumluluk üstlendik ve 'Sağduyu Mutabakatı' etrafında birleşerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ikinci dönem için Kıbrıs Türk halkının ortak adayı olarak belirledik." denildi.

Tatar'ın sözleri: "KKTC'yi tanıtma yolundayız"

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Ben verdiğim sözü aynen devam ettirme kararlılığı içindeyim. Yolumuz kutlu yoldur, yolumuz KKTC'yi tanıtma yoludur. İnşallah başaracağız. Oynanan çok oyunlar vardır, bu oyunlar bizleri yolumuzdan caydıramayacaktır" dedi.

Tatar, milli birlik anlayışının yerleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu topraklarda halkımızın yaşamını sürdürebilmesi için güçlü bir şekilde mücadelemizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Koalisyon ortakları Tatar'a olan güvenlerini açıkladı

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Tatar'ın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin adayı olduğunu belirterek, federasyon modeline karşı olduklarını ifade etti. Hasipoğlu, "Rum tarafının masadan kaçtığını, referanduma hayır dediğini ve mülkiyet davalarıyla Kıbrıs Türk halkını tehdit ettiğini" dile getirdi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Tatar'ın KKTC halkının hakkını savunduğunu vurgulayarak, "Verdiği mücadele hepimiz adına gurur meselesidir" dedi. Ataoğlu, Tatar'a olan desteklerini 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sürdüreceklerini belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, bu yıl yapılacak seçimin KKTC halkının beka meselesi olduğuna dikkat çekerek federasyon seçeneğinin tamamen kapandığını ifade etti. Arıklı, "Biz, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümden yanayız" şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci dönem adaylığını desteklemek amacıyla "Sağduyu Mutabakatı" adıyla etkinlik düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon hükümetini oluşturan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ikinci dönem adaylığını desteklemek amacıyla "Sağduyu Mutabakatı" adıyla etkinlik düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte konuşma yaptı.

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