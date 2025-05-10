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KKTC'li Bakan Gardiyanoğlu, Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'na babasının vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 15:55
KKTC'li Bakan Gardiyanoğlu, Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

KKTC'li Bakan Gardiyanoğlu'ndan Duygusal Taziye Ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, babası vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Gardiyanoğlu, Alanyaspor Asbaşkanı Aycan Fenercioğlu ile birlikte, 17 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Osman Çavuşoğlu için Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne geldi. Taziyelerini ileten Bakan Gardiyanoğlu, ayrıca 18 Mayıs'ta Beşiktaş ile oynayacakları maçta başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Çavuşoğlu, Gardiyanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, babası...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, babası vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonunda Çavuşoğlu, Gardiyanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, babası...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, babası vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonunda Çavuşoğlu, Gardiyanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti.

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