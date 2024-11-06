KKTC Lideri Tatar, TDT Zirvesi'nde İzolasyonların Kaldırılmasını Talep Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Önemli Açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde önemli bir konuşma yaptı.

Bu zirve, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un ev sahipliğinde Bişkek’te gerçekleştirildi. Zirvede Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi önemli liderler de yer aldı.

İzolasyonların Kaldırılması İçin Destek İstedi

Tatar, konuşmasında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a daveti için teşekkür ederek başladı. Tatar, KKTC’ye yönelik uygulanan haksız izolasyonlara dikkat çekti ve bu konuda destek istedi: "KKTC halkının üzerinde haksızca uygulanmakta olan izolasyonların kaldırılmasında desteğinizi çok önemsiyoruz."

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı içindeki potansiyelinden bahsetti ve bu potansiyelin ekipler arası ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, KKTC’nin Türk dünyası tarafından tanınması için yapılacak girişimlerin artması gerektiğini belirtti.

Tatar’ın Açıklamaları ve Mücadele Vurgusu

Tatar, 1983 yılında kurulan KKTC’nin mücadelesine de değinerek, "Kurduğumuz devletimizi tüm zorluklara rağmen ileriye taşıma yönünde mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, KKTC’nin tanınması yönündeki çağrısını hatırlatarak, Türk dünyası açısından KKTC'nin önemine vurgu yaptı.

Bu önemli zirvenin ardından KKTC’nin Türk devletleri ile olan ilişkilerinin daha da güçlenmesi bekleniyor.