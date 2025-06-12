KKTC Meclis Başkanı Öztürkler'den Kazakistan Ziyareti Değerlendirmesi

KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Kazakistan Ziyaretini Değerlendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Öztürkler, bu etkinlikte KKTC’nin devlet başkanı tarafından resmi olarak temsil edildiğini belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi bir gün.” ifadesini kullandı.

2022'de Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak katılan KKTC, 2023’te ise TÜRKPA’da gözlemci parlamento statüsü kazanmıştı. Öztürkler, günümüzde ilk kez bu düzeyde temsil edildiklerini vurgulayarak, Türk dünyasının kopmaz bir parçası olmalarının önemini belirtti.

Haklı Davamızın Takibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs'ın Türk dünyasındaki yeri hakkında verdiği mesajları hatırlatan Öztürkler, “Bu kararlı duruşun sonucunda bugün Astana'da hem devlet başkanı tarafından hem de genel kurulda resmi olarak temsil edilmiştir. Bu bizim için önemlidir.” diyerek, Türk dünyasıyla olan bağlarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının yıllardır çeşitli izolasyonlarla mücadele ettiğini belirterek, “Haklı davamızı Türk dünyası aracılığıyla anlatmaya devam edeceğiz.” dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile meclis başkanlarıyla yapılan görüşmelerde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Türk Dünyası ile Geleceğe Yürüyüş

KKTC’nin birkaç hafta önce TÜRKPA’nın “Kadınlar Zirvesi” etkinliğine ev sahipliği yaptığını ifade eden Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının gelişmiş bir toplum olduğunu ve her türlü etkinliği başarıyla gerçekleştirebileceğini sözlerine ekledi. “Türk dünyası bizi sahiplendikçe bu yürüyüşümüz daha kararlı bir şekilde devam edecektir.” şeklindeki ifadeleri, Türk dünyasının desteğinin önemini ortaya koydu.

Öztürkler, Türk dünyasının birliğinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığına dikkat çekerek, KKTC’ye sahip çıkılması konusundaki en büyük beklentilerini dile getirdi.

TÜRKPA 14. Genel Kurulu Toplantısı

Astana’daki Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen toplantıya, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmoilov ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er koordinesiyle katıldılar. Toplantıda ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı ve “Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü” teması üzerinde duruldu.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurul Toplantısı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil eden KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, AA muhabirine ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.