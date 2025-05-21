KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Türk Askerinin Kıbrıs’taki Varlığı Tartışma Konusu Olmaz

KKTC Meclis Başkanı Öztürkler Mardin'de Konferans Verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Mardin Artuklu Üniversitesince düzenlenen "Mavi Vatan ve Kıbrıs" konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Öztürkler, "Ne ana vatan Türkiye'nin garantörlüğü ne de Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı tartışma konusu olamaz." dedi.

Kıbrıs'ın Önemi ve Tarihi Süreç

Öztürkler, Kıbrıs'ın yalnızca bir ada olmadığını, Türk milletinin tarihsel hafızasında ve milli kimliğinde güçlü bir yere sahip olduğunu belirtti. 1571'de Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethetmesinden günümüze kadar süregelen tarihsel süreç hakkında bilgi sunarak, 1950'li yıllardan itibaren Kıbrıs Türk halkının ciddi baskı ve saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Türk Askerinin Rolü

Konferansta özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine değinen Öztürkler, bu harekatın bir işgal değil, bir barış operasyonu olduğunu vurguladı. O tarihten itibaren Kıbrıs'taki barış ortamının devam ettiğini dile getirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece Türkler değil, Kıbrıslı Rumlar için de barışı sağladığını kaydetti.

Mavi Vatan ve Gelecek Perspektifi

Öztürkler, "Mavi Vatan" kavramının büyük önem taşıdığını belirterek, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sadece jeopolitik değil, enerji, ekonomi ve egemenlik açısından kritik bir mesele olduğunu ifade etti.

KKTC ve Türkiye İlişkileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yakın zamanda KKTC'ye gerçekleştirdikleri ziyarete teşekkür eden Öztürkler, "Kıbrıslı Türkler ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile birçok şehit vermiştir ama asla dilinden, dininden ve manevi değerlerinden taviz vermedi, vermeyecek" dedi.

Öztürkler, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağların sarsılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. KKTC'de her yerde iki bayrağın, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağının bulunduğunu hatırlatarak, "O adada her zaman Türkler var oldu, var olmaya da devam edecek" ifadesini kullandı.

Katılımcılar

Konferansa, Vali Vekili Mehmet Naim Akgül, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (sağ3), Mardin Artuklu Üniversitesince Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mavi Vatan ve Kıbrıs" konferansına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (sağ3), Mardin Artuklu Üniversitesince Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mavi Vatan ve Kıbrıs" konferansına katıldı.