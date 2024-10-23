KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Öztürkler'den Sert Tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'ın Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Sosyal Medyadan Açıklama

Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana vatan Türkiye’de, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine yapılan bu alçak terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Dayanışma Mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti ve halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.