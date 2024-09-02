KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Artvin'de Şehitlikler Ziyareti Gerçekleştirdi

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin Artvin Ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Artvin'de çeşitli temaslarda bulunmak üzere bölgede bulundu. İlk olarak Vali Cengiz Ünsal'ı makamında ziyaret eden Töre, ardından Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek dualar etti.

Şehit Ve Gazileri Anmak

Töre, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni de ziyaret ederek şehitlerin ve gazilerin Türk tarihinde ne denli önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Ziyaretinde, "Gittiğim her şehirde şehitlikleri ziyaret ederek, gazilerimizle ve şehitlerimizin aileleriyle bir araya gelmeye çalışıyorum" dedi.

Töre, şehitleri en yüksek mertebe olarak gördüklerini ifade ederek, "Bana diyorlar ki bu millete hizmet veriyorsun; ben ise şehitlere yetişemediğimi düşünüyorum. Onlar canlarını feda ettiler," şeklinde konuştu.

Vatanın Kıymeti

Kuzey Kıbrıs'ın ve Anadolu topraklarının değerinin, şehitler sayesinde var olduğuna dikkat çeken Töre, "Bu vatanı, bu özgürlüğü aziz şehitlerimize borçluyuz" şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Bölgedeki Sorunlara Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kıbrıs'taki varlığına da değinen Töre, 1974'te Türk ordusunun müdahalesinin adadaki huzurun sağlanmasında önemli bir aşama olduğunu belirtti. Gazze'deki saldırılarla ilgili olarak da Avrupa Birliği'nin lider ülkelerine eleştirilerde bulunan Töre, "Uyumayacağız, aldanmayacağız" ifadesini kullandı.

Antlaşma Gereksinimi ve Egemenlik Vurgusu

Töre, uluslararası kamuoyunun istediği bir antlaşmanın gerekliliğini vurguladı ancak bu antlaşmanın Türk askerinin adadan çekilmesi ve KKTC'nin sonlandırılması anlamına gelmeyeceğini de sözlerine ekledi.

"Yağma yok" diyen Töre, "Bu iş bu defter kapanmıştır. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye, yaşasın Türk dünyası!" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre (sol 3), Artvin'de çeşitli temaslarda bulundu. Töre, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre (sol 3), Artvin'de çeşitli temaslarda bulundu. Töre, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre (sol 3), Artvin'de çeşitli temaslarda bulundu. Töre, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre (sol 3), Artvin'de çeşitli temaslarda bulundu. Töre, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre (sol 3), Artvin'de çeşitli temaslarda bulundu. Töre, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre (sol 3), Artvin'de çeşitli temaslarda bulundu. Töre, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre (sol 3), Artvin'de çeşitli temaslarda bulundu. Töre, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.