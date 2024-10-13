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KKTC Milletvekili Hasipoğlu'ndan Rum Yönetimine Tepki: 'Eşit Mu hatap Olmadığımızı Gösteriyorlar'

Hasipoğlu, Rumların Kıbrıs Türk tarafını eşit görmediğini vurguladı ve toplantıda yaşananları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 17:25
KKTC Milletvekili Hasipoğlu'ndan Rum Yönetimine Tepki: 'Eşit Mu hatap Olmadığımızı Gösteriyorlar'

KKTC Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Rum Yönetimi ile Eşitlik Konusunu Tartıştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendilerini hiçbir zaman eşit bir taraf olarak görmediğini belirtti. Hasipoğlu, 'Bizi azınlık olarak görüyorlar' ifadelerini kullandı.

Cenevre'de Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu Toplantısı

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149'uncu Genel Kurulu kapsamındaki Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu toplantısında, KKTC Cumhuriyet Meclisini temsilen Hasipoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros yer aldı.

Yapıcı Önerilere Tepki

Toplantıda moderatör olarak görev yapan İsviçre ve Portekiz Parlamentoları temsilcileri, Kıbrıs'taki işbirliğini artırmak amacıyla çeşitli önerilerde bulundu. Hasipoğlu, 'Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bu önerileri destekledik ancak Rum tarafı, bu yapıcı önerileri reddetti. Bu durum, onların çözüm arayışındaki samimiyetini sorgulatıyor' dedi.

Eşitlik Vurgusu

Hasipoğlu, 'Kendi pozisyonumuzu ortaya koyduk. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden resmi görüşmelere başlamamız mümkün değil. Yaşadığımız olay, eşit uluslararası statü talebimizin haklılığını bir kez daha gösteriyor' şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Görüşme

KKTC Cumhuriyet Meclisi heyeti, PAB'ın 149'uncu Genel Kurulu dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edildi. Bu görüşmeler, Kıbrıs meselesine dair işbirliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekiyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149'ncu Genel Kurulu...

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149'ncu Genel Kurulu kapsamında Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya, KKTC Cumhuriyet Meclisini temsilen KKTC Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu (sağ 2) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros (sağda) katıldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149'ncu Genel Kurulu...

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149'ncu Genel Kurulu kapsamında Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya, KKTC Cumhuriyet Meclisini temsilen KKTC Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu (sağ 2) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros (sağda) katıldı.

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