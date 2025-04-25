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KKTC'ye YÖKSİS Benzeri Yükseköğretim Sistemi Geliyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KKTC'de Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) kurulacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:24
KKTC'ye YÖKSİS Benzeri Yükseköğretim Sistemi Geliyor

KKTC'ye YÖKSİS Benzeri Yükseköğretim Sistemi Geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nin (YÖKSİS) bir benzerinin oluşturulacağı bilgisini paylaştı. Özvar, bu sistemin kurulumu için Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK ile iş birliği yapılacağını vurguladı.

İş Birliği ve İşlevsellik

Özvar, gerçekleştirdiği resmi ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu sistemin inşasının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda yürütüldüğünü açıkladı. Ziyaretin amacı, iki ülkenin yükseköğretim alanındaki işbirliğini değerlendirmek ve ileriye taşımak olarak özetlendi.

KKTC Üniversitelerine Destek

Özvar, KKTC'deki üniversitelerin uluslararası tanınırlığını artırmak için gerekli kurumsal ve mevzuat desteğinin verileceğini bildirdi. Ayrıca, KKTC üniversitelerinin özellikle uluslararası öğrencilerle varlıklarını sürdürebildiğini belirtti.

Kontenjan Tanımı ve Uluslararası Hareketlilik

Bunun yanı sıra, KKTC'de faaliyet gösteren üniversitelerin ÖSYM tarafından yapılan sınavlarla belirlenen kontenjanı gündeme getiren Özvar, bu sürecin Türk gençlerinin yurt dışında eğitim alabilmesi için önem taşıdığını ifade etti.

Dijital Dönüşüm ve Güvenlik

Özvar, KKTC'deki üniversitelerin dijital dönüşüm çabalarına destek vermenin de öncelikli ajandaları arasında yer aldığını açıkladı. Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nin kurulmasıyla, sahte başvuru belgeleriyle ilgili şikayetlerin önemli ölçüde azaltılacağına dair güvence verdi.

Ortak Gelecek Vurgusu

Özvar, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde Türk dünyası yükseköğretim alanının inşasında KKTC üniversitelerinin önemine dikkat çekti. Ortak vizyonla hareket etmenin, tüm üniversitelerin kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu, KKTC'deki üniversitelerin daha yüksek bir kalitede eğitim vermesi adına gerekli her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini belirtmiştir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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