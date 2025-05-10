Klasik Otomobil Tutkunları Saraybosna'da Buluştu

Klasik Otomobil Tutkunları Saraybosna'yı Renklendirdi

Avrupa'nın birçok ülkesinden klasik otomobil tutkunları, araçlarıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da unutulmaz bir şehir turu gerçekleştirdi. Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Almanya, İtalya, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelerden gelen sürücüler, 23. kez düzenlenen klasik otomobil buluşmasında bir araya geldi.

Tarihi Bir Atmosferde Buluşma

Etkinlik kapsamında, sürücüler rengarenk ve nostaljik araçlarıyla Saraybosna'nın tarihi bölgelerinde konvoy oluşturarak şehri keşfetti. Hazırlanan etkinlik, klasik otomobillere olan tutkunun yanı sıra, Bosna Hersek'in zengin tarihine de vurgu yaptı.

Ziyaretçilerin İlgisi Yoğundu

Şehir turunun ardından, Saraybosna'daki bir alışveriş merkezinin önünde sergilenen klasik otomobiller, yoğun ilgiyle karşılandı. Ziyaretçiler, bu nostaljik araçlarla zamanda yolculuğa çıkma fırsatı buldu. Ayrıca, sürücüler etkinlik sonrası Bosna Hersek'in farklı şehirlerine de giderek, klasik otomobillerinin keyfini çıkarmaya devam edecek.

Avrupa'nın birçok ülkesinden klasik otomobil tutkunu, araçlarıyla geldikleri Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da şehir turu attı.

Avrupa'nın birçok ülkesinden klasik otomobil tutkunu, araçlarıyla geldikleri Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da şehir turu attı.